Las oportunidades llegan a Cartagena: 500 familias se suman a programa para salir de la pobreza

Con un mensaje cargado de gratitud, confianza y compromiso, Opportunity International Colombia dio la bienvenida a 250 nuevas familias que se suman al programa Camino a Oportunidades, una estrategia integral orientada a erradicar la pobreza extrema en Cartagena. El evento de lanzamiento de la Fase 2 se llevó a cabo en el Hotel Corales de Indias, con la presencia del director del PES Jorge Redondo y el equipo directivo de Opportunity.

Desde el escenario, Camilo García Peña, director ejecutivo de Opportunity International Colombia, dirigió un emotivo mensaje a las familias beneficiarias, destacando el profundo significado de este proceso: “Lo que quiero contarles hoy se basa en tres palabras: agradecimiento, confianza y compromiso”. Recordó el arduo camino recorrido para llegar a este punto y enfatizó que este programa que lleva dos versiones en Cartagena y varias más en Haití y Malawi representa mucho más que asistencia: es una herramienta de desarrollo económico sostenible, basada en la capacitación, la educación financiera, generación de ingresos y el fortalecimiento psicosocial.

García Peña también agradeció a los aliados internacionales: “Opportunity International Estados Unidos y Canadá, personas y empresas que, sin estar en Colombia, han decidido apoyar a 500 familias cartageneras”. Y reiteró: “No estamos resolviendo nada solos. No somos una organización humanitaria; somos una organización de desarrollo económico. Aquí capacitamos para afrontar los retos de la vida”.

Sobre la confianza, insistió en su papel esencial para el éxito del proceso: “Si no hay confianza, no vamos a poder avanzar. Todo parte de la comunicación diaria que tengamos entre nosotros”, advirtió. Compartió incluso una anécdota de sus colegas en Haití: “Cuando uno se gradúa ya no hay vuelta atrás. Lo aprendido, nadie se lo quita”.

García Peña explicó que Opportunity International tiene experiencia en diferentes programas sociales en más de 30 países a nivel mundial, y su eficacia radica en el compromiso de las familias participantes. “Esto no funciona porque lo hagamos nosotros. Funciona porque ustedes están invirtiendo su tiempo y creen que pueden transformar su realidad”.

Finalmente, hizo un llamado al compromiso mutuo. “Visitamos más de 800 familias, hicimos un diagnóstico y ustedes fueron los seleccionados. Eso significa una gran responsabilidad, no solo con ustedes mismos, sino con sus hijos, con los adultos mayores, con sus comunidades”, dijo con énfasis.

Cerró su intervención reafirmando la promesa de un acompañamiento sostenido: “Este es un compromiso multigeneracional. Vamos a estar con ustedes hasta el final. Y el 30 de mayo del próximo año, nos reencontraremos en el Centro de Convenciones, celebrando su graduación”.

Opportunity International Colombia, y la Alcaldía de Cartagena a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), reafirman así su compromiso con la transformación de las comunidades más vulnerables, lo que ha sido posible gracias al compromiso activo de las familias.

Durante la jornada, se entregaron simbólicamente tarjetas debito del aliado financiero Aavance y kits de participación, además se realizó una inspiradora charla de la periodista y conferencista internacional Gloria Herrera, quien motivó a los presentes a creer en el cambio posible.

El programa continuará con una ruta formativa sólida: educación financiera, talleres empresariales, formación técnica, desarrollo de habilidades blandas, coaching personalizado y entrega de capital semilla, todo con un acompañamiento constante durante más de un año.

Testimonios como el de Miladys Mercado y Yesenis Sanjuan, participantes de comunidades como Barú, Arroyo Grande, La Boquilla, Nelson Mandela y Barrios Unidos, reflejan el impacto humano y emocional del programa. “Este proceso no solo nos capacita, también nos empodera como mujeres lideresas en la transformación de nuestras comunidades”, afirmó Mercado.

Miladys destacó la esperanza que ha traído este proceso a los hogares participantes: “Este programa representa mucho más que una ayuda. Es una puerta abierta a la esperanza, al desarrollo y a la posibilidad real de transformar nuestras vidas y la de nuestras familias”.

En su mensaje, también resaltó el enfoque de género del programa y el papel protagónico de las mujeres. “Con orgullo reconocemos que la mayoría de las participantes somos mujeres, madres cabeza de hogar”, dijo. Y añadió que las capacitaciones ya están dando frutos en temas como presupuesto, ahorro y proyecto de vida familiar: “Hemos recibido herramientas valiosas para fortalecer nuestra economía, tomar decisiones conscientes y mejorar la calidad de vida de nuestras familias”.

Mercado también subrayó el poder transformador del conocimiento adquirido: “Este programa no solo brinda conocimientos técnicos, sino que también nos empodera, reconociendo nuestro papel como mujeres lideresas en la transformación de nuestras comunidades”.

Para cerrar, reafirmó el compromiso colectivo de seguir adelante: “Nos comprometemos a aprovechar al máximo cada herramienta, cada formación. Seguiremos adelante con compromiso y determinación, construyendo un futuro digno y lleno de esperanza para nosotras y nuestros seres queridos”.

Con una sonrisa y la voz entrecortada, finalizó su intervención con un mensaje lleno de fe: “De corazón, mil gracias. Gracias por creer en todos nosotros”.

Con esta segunda fase, Opportunity International Colombia completa su cobertura a 500 familias de esta segunda versión del Programa, consolidando un modelo de intervención social sostenible, con visión multigeneracional y enfocado en generar oportunidades reales de superación para los sectores más excluidos de Cartagena.

“Entre ustedes y nosotros, vamos a cambiar historias de vida”, concluyó García Peña, quien recibió simbólicamente una camiseta de la celebración de los 492 años de Cartagena por parte de la Alcaldía de Cartagena como muestra de esta alianza transformadora.