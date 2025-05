“Esto es ilegal”: las palabras de Dayana Jassir tras ser trasladada a prisión por el crimen de su esposo en Barranquilla

Dayana Jassir De La Hoz fue trasladada al mediodía de este miércoles a la cárcel El Buen Pastor, donde deberá cumplir una condena de 57 años y seis meses de prisión por el asesinato de su esposo, Eduardo Pinto, exdirector regional de Medicina Legal. El operativo fue realizado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Sijín de la Policía.

La noche anterior, Jassir fue llevada a la URI de la Fiscalía, donde declaró ante la prensa que su captura era “ilegal”. Sin embargo, fue retirada de esas instalaciones y posteriormente llevada al centro carcelario, ubicado en el barrio Montes, en un vehículo oficial.

Dayana Jassir, tras ser encarcelada por el crimen de su esposo: “Esto es ilegal, no me han respetado el debido proceso”

La detención de Jassir se produjo luego de que el Tribunal Superior de Barranquilla revocara una decisión previa que la había absuelto, y en su lugar, emitiera una sentencia condenatoria y ordenara su captura. La diligencia se cumplió en el barrio El Ferry, mediante allanamiento.

Los hechos por los cuales fue condenada ocurrieron el 4 de mayo de 2016, en el barrio Cevillar, cuando su esposo fue asesinado. El caso generó conmoción nacional, dada la trayectoria de la víctima y el perfil de la acusada.

El asesinato de Eduardo Pinto, exdirector regional de Medicina Legal, ocurrido el 4 de mayo de 2016 en su vivienda en el barrio Cevillar de Barranquilla, conmocionó a la ciudad y al país. Nueve años después, cinco personas han sido condenadas, incluyendo su expareja Dayana Jassir, quien recibió una sentencia de 57 años y medio de prisión en 2025.

Inicialmente, se creyó que el crimen fue producto de un robo. Sin embargo, la investigación liderada por agentes del CTI y la Sijin reveló que el hecho fue premeditado. Las primeras capturas, el 23 de junio de 2016, incluyeron a Johan Beltrán Ulloque, conductor de confianza de Dayana Jassir, quien confesó que el asesinato fue orquestado por ella. También fueron capturados Miguel Ángel González Reales y Jesús Antonio Gutiérrez Arrieta, quienes aceptaron cargos y firmaron preacuerdos con la Fiscalía.

Durante las audiencias preliminares, mientras Jassir asistía como supuesta víctima, fue capturada. El 30 de junio de 2016 fue enviada a prisión, aunque no aceptó los cargos. En septiembre, fue capturado un cuarto implicado, Alberto Mario Cabrera Barrios, alias ‘Ñeco’, también condenado.

En 2016, los tres primeros implicados fueron condenados a 19 años, y ‘Ñeco’ a 17 años. Jassir fue la única que no aceptó responsabilidad, y permaneció en prisión hasta que en febrero de 2018, el Juez Tercero Penal le otorgó libertad por vencimiento de términos, al haber transcurrido 173 días sin iniciar juicio, superando los 120 días permitidos.

El proceso contra Jassir fue lento y se dilató por más de cinco años en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla. La familia de Eduardo Pinto, en especial su madre, Rebeca Viloria, presentó una tutela para agilizar el caso, logrando que este fuera trasladado al Juzgado 12, donde avanzó con mayor celeridad.

El 8 de noviembre de 2024, la jueza Beatriz Arteta absolvió a Dayana Jassir, al considerar que los testimonios presentados por la Fiscalía eran contradictorios y no ofrecían certeza más allá de toda duda razonable. La jueza argumentó que “la carga de la prueba recae en la Fiscalía”, y que no se había demostrado que Jassir hubiera participado en la planeación del crimen. Agregó que existían contradicciones importantes entre los testigos, y que no se presentó evidencia directa o contundente de su implicación.

Pese a la absolución, el 28 de diciembre de 2024, la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito presentó apelación. Alegó que la jueza violó principios de sana crítica, valorando de forma sesgada los testimonios. Uno de los más relevantes fue el de Johan Beltrán, quien, tras aceptar cargos, ofreció un testimonio detallado de la planeación del crimen, en el que señalaba a Jassir como autora intelectual.

Finalmente, en mayo de 2025, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución y dictó sentencia contra Dayana Jassir, condenándola a 57 años y seis meses de prisión. Así se cerró una larga y compleja investigación que, con el paso de los años, reveló un entramado de traición y homicidio que estremeció a la capital del Atlántico.

Este caso se convirtió en un referente judicial, tanto por su impacto mediático como por las irregularidades procesales que marcaron su desarrollo, desde la prolongada duración del juicio hasta la controvertida absolución inicial y su posterior revocatoria. Con la sentencia definitiva, se pone fin a uno de los casos criminales más resonantes de la última década en Colombia.