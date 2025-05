A un año de su desaparición, revelan el último video de Isamar Algarín tras ser detenida por la Sijín en Barranquilla

Un nuevo video revelado esta semana podría arrojar luz sobre el caso de Isamar Johana Algarín Torres, la mujer de 29 años que desapareció el 11 de mayo de 2024, luego de ser interrogada por agentes de la Sijín en el barrio Los Alpes, norte de Barranquilla. Las imágenes, difundidas por Blu Radio, se conocen justo cuando se cumple un año del enigmático hecho que mantiene en vilo a su familia y a los investigadores.

Según los primeros reportes, Isamar Algarín fue detenida junto con siete hombres señalados de pertenecer a una presunta banda criminal que habría llegado desde el sur de Bolívar para cometer un atentado en la ciudad. Sin embargo, horas después del interrogatorio, fue dejada en libertad por falta de pruebas. La joven no tenía antecedentes judiciales ni registros que la vincularan a grupos delincuenciales.

Su madre, Gloria Torres Chamorro, confirmó la detención y expresó su inconformidad con el procedimiento: “Me decomisaron el teléfono y no permitieron que mi hija me llamara. Me dijeron que no era necesario, porque no tenía complicidad en nada y que la dejarían libre”. Poco después, se perdió todo rastro de ella.

Las nuevas imágenes muestran a Isamar saliendo de las instalaciones de la Sijín a las 9:50 de la noche. Se le ve nerviosa e inquieta, buscando desesperadamente un taxi. Tras 25 minutos de espera, sube a un carro rojo que se encontraba estacionado frente a la sede policial. A partir de ese momento, su rastro es seguido por un carro blanco, cuya presencia resulta sospechosa.

“Las imágenes serían de menor importancia si no fuera porque, después de ese momento, Isamar desaparece. No solo prueban que estuvo allí, sino que plantean la posibilidad de que haya sido seguida por un segundo vehículo, lo que abre la hipótesis de una intervención irregular de funcionarios de la Policía”, informó Blu Radio de forma exclusiva.

La reconstrucción del recorrido permitió ubicarla nuevamente en una tienda del barrio Boston, en la calle 57 con carrera 41, donde descendió del vehículo rojo y compró una caja de cigarrillos. Allí permaneció unos minutos, fumando en la terraza del local.

Luego, el carro blanco que la había seguido desde la sede de la Sijín se detiene frente al establecimiento. En ese momento, un hombre baja del asiento del copiloto, camina hacia Isamar, la sujeta y la arrastra contra su voluntad para subirla a la fuerza al vehículo. A pesar de que ella se resiste, el sujeto logra subirla y el carro se aleja del lugar. Estas son las últimas imágenes conocidas de la joven.

Hasta hoy, no hay evidencia de vínculos entre Isamar y estructuras criminales, ni tampoco se ha esclarecido qué ocurrió esa noche. La familia de Isamar, en especial su madre, ha insistido en que los interrogatorios a funcionarios de la Sijín han arrojado versiones contradictorias. “Se han hecho varias entrevistas, pero todo es mentira, las versiones no coinciden. No han querido decir la verdad”, aseguró la señora Gloria Torres.

Un allegado de la familia comentó que este nuevo video podría ser clave para determinar el destino de Isamar y la posible participación de terceros en su desaparición. La familia exige que las autoridades no bajen la guardia y profundicen en las investigaciones internas.

Mientras tanto, el caso de Isamar Johana Algarín Torres se mantiene como un símbolo de la impunidad que rodea algunas desapariciones en el país, y su historia sigue esperando una respuesta clara y definitiva.