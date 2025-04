“La plata de Centros Poblados no se perdió”: Emilio Tapia habló por primera vez sobre el caso

En entrevista con La W Radio, Emilio Tapia habló por primera vez sobre su supuesta participación en un entramado para apropiarse de la operación de Drogas La Rebaja, y respondió también por su rol en el escándalo de Centros Poblados, en el que se perdieron $70 mil millones destinados a conectar con internet a niños en zonas rurales de Colombia.

Tapia negó cualquier implicación en el caso de Drogas La Rebaja. “Mi interés es cero”, dijo tajantemente, en respuesta a los señalamientos.

Sobre el caso Centros Poblados, reconoció una “omisión grave” y aseguró haber asumido su responsabilidad: “Pagué lo que me correspondía, privado de la libertad”, explicó. El empresario pidió perdón en repetidas ocasiones: “Hoy aprovecho para pedirle perdón al país y a mi familia. No me canso de hacerlo. Es una situación muy difícil. Le debo tiempo a mis hijos, a mi esposa, a mi bebé recién nacida. No quiero volver a estar separado de ellos”.

Emilio Tapia asegura que el dinero de Centros Poblados no se perdió en su primera declaración pública

Ante el cuestionamiento de la periodista Martha Soto, directora de la Unidad Investigativa de El Tiempo, sobre si su error puede reducirse a una simple omisión, Tapia insistió: “Claro que me siento culpable. Por eso pagué cárcel y por eso estoy comprometido con un proceso de restauración”.

El empresario también respondió a las acusaciones del exministro Mauricio Lizcano, quien afirmó que el contrato de $1,3 billones estaba inflado y que se pudo haber contratado el servicio por la mitad del valor. Tapia replicó que desconocía esos detalles, pues el contrato ya estaba estructurado cuando él tuvo conocimiento: “No participé en la elaboración del presupuesto ni de los estudios previos. Esa responsabilidad era del Ministerio”, argumentó.

Sobre el anticipo de los recursos que se desvió parcialmente para lujos, como un apartamento en Miami o vuelos chárter, Tapia explicó que parte de ese dinero fue utilizado como reembolso por una inversión previa hecha por él y sus socios para iniciar el proyecto. “Esa trazabilidad bancaria está clara en la Fiscalía. No me apropié indebidamente de un solo peso”, afirmó.

El contratista subrayó que fue exonerado de responsabilidad fiscal por la Contraloría General de la República. Sin embargo, reconoció el impacto social del caso: “Miles de niños pobres en zonas rurales se quedaron sin internet en plena pandemia”, dijo la periodista de La W, a lo que Tapia respondió: “Se instalaron 1.001 puntos antes de la suspensión. Planteamos alternativas para que no se interrumpiera el servicio, pero el Ministerio no las aceptó. Esa plata de Centros Poblados no se perdió”.

“Es que la plata no se perdió, todo lo Se perdió lo que invertimos los socios porque es que en el proyecto no solo se invirtieron 70 000 Se invirtieron más de 100 000 millones de pesos. Y la diferencia la pusimos los socios. Entonces, eh eh eso se perdió porque finalmente, o sea, se perdió no que que que que que es que se se lo cogieron. No, todo se invirtió. Todo se invirtió”, dijo Tapia.

La periodista Paola Herrera quién ha investigado ampliamente el caso detallo que “la Fiscalía dijo en su momento es que lo que se pudo comprobar de equipos es que se instalaron solamente 15 mil millones de pesos. Entonces, si hacen falta todavía por explicar qué pasó con los otros 55 000 millones que son por los que se imputó en su momento el peculado porque sí hubo una imputación de peculado“.

Tapia hizo énfasis en que el MinTic no estudió las pólizas ni los bancos del contrato pese a que había una empresa encargada para hacerlo y afirmó que las pruebas contra el MinTic y la exministra Karen Abudinen reposan en la Fiscalía.

Finalmente, Tapia aseguró que trabaja desde hace 14 meses en un proceso de reparación. “Estoy en prisión domiciliaria, pero comprometido con resarcir el daño. No solo el económico, sino el moral y social”, concluyó.