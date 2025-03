“Ese es mi abuelo”: Laura Ojeda muestra a su hijo con Nicolás Petro aplaudiendo al ver a Petro en televisión

Laura Ojeda, exparticipante del reality Protagonistas de Novela del Canal RCN, es la esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien desde noviembre de 2024, fue reconocida como víctima en la investigación contra Day Vásquez, exesposa de Nicolás, por presunta interceptación ilegal de sus comunicaciones. Ojeda siempre ha estado presente a través de las redes sociales, donde hace poco publicó un video de su bebé viendo la alocución presidencial.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Tiktok, publicó un video de su hijo, de 1 año y medio, en el que se le observa frente al televisor mientras de fondo se ve la más reciente alocución presidencial.

También le puede interesar: Laura Ojeda, nuera de Gustavo Petro, le dio la bienvenida a un nuevo bebé a su vida

Laura Ojeda muestra a su hijo mientras ve a Petro en el televisor

"Con año y medio y distingo a mi abuelo“, dice el texto con el que acompañó el video en el que se observa al bebé viendo a Gustavo Petro en el televisor durante la más reciente alocución.

Además, le dice en el video: “Sí, el abuelo mi amor. Bravo abuelo. Muy bien. Ese es mi abuelo”. A lo que el bebé se queda mirando el televisión y aplaude por encima de la cabeza.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar: "La inocencia de los niños!!! Perdónalos no saben lo que hacen“, ”Qué orgullo tener como abuelo el mejor presidente de la historia de Colombia, líder mundial“, ”Hermosooooo Samuel Luka cómo reconoce a su abuelo, igual de inteligente Dios los bendiga 🙏 familia Petro“, ”Tú no tienes la culpa bebé“, ”Tiene uno de los mejores abuelos del mundo“, ”Qué pesar con el niño, la inocencia es muy linda, al crecer entenderá todo" y “Los niños nunca se equivocan“.