Impresionante video del accidente de joven se que se transportaba en una mula.

Un hombre perdió la vida en las últimas horas al caer de una tractomula en la que se transportaba de manera clandestina. El fatal accidente ocurrió en el corregimiento de Guachaca, en la zona rural de Santa Marta, cuando el hombre cayó abruptamente al asfalto mientras viajaba en la parte trasera del pesado vehículo.

Las autoridades no han logrado establecer la identidad del fallecido, ya que no portaba documentos. El sinistro fue captado por una cámara de seguridad instalada en la zona, donde se observa cómo el hombre pierde el equilibrio y cae al suelo, aunque las razones exactas de su caída aún no han sido aclaradas.

Testigos del hecho intentaron alertar al conductor de la tractomula, pero este continuó su trayecto sin percatarse de lo sucedido. Según las autoridades, el polizón pudo haber resbalado debido a un movimiento brusco del vehículo o por la falta de agarre en la superficie donde iba apoyado. A raíz del impacto contra el pavimento, la víctima falleció en el acto debido a múltiples traumatismos en su cuerpo.

Minutos después, unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue de Medicina Legal en Santa Marta. Las autoridades esperan que familiares o conocidos del fallecido lo reconozcan en el sitio.

Este trágico incidente pone en evidencia el peligro de viajar de manera clandestina en vehículos de carga, una práctica ilegal que sigue causando tragedias en el país.

Según la información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 213 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en el departamento, el año pasado. Esta cifra es inferior a las 226 muertes registradas en 2023, las 222 en 2022, y las 214 en 2021.