En campaña: políticos la dieron toda en el Carnaval de Barranquilla.

Un desfile no solo de hacedores y de grupos folclóricos se vivió en el Carnaval de Barranquilla, sino también de políticos que llamaron la atención en varios eventos. Algunos en campaña como Sergio Fajardo y David Luna. Unos disfrazados y otros camuflados hicieron presencia en estos días en las fiestas de Curramba.

El más llamativo fue el disfraz de gorila que lució el exsenador y exministro TIC David Luna, quien se maquilló el rostro de rojo para lucir a la perfección su atuendo que llevó durante la Batalla de Flores. Incluso publicó un video en el cual celebró sus once años desfilando como un carnavalero más en compañía de su esposa, la barranquillera Laura Caballero. David, como buen político, saludó al público, se tomó fotos y bailó por toda la Vía 40.

Otra presencia que no pasó desapercibida fue la de Sergio Fajardo, quien días antes de la fiesta se paseó en un tour por el popular barrio de Rebolo. Sergio no se disfrazó, pero sí mostró sus mejores looks tropicales. También dictó varias conferencias en universidades locales.

En el desfile de Guacherna, cabe recordar que Claudia López se disfrazó de la comparsa de las Marimondas de Barrio Abajo y se llevó muchas miradas por su presencia en este desfile. La mayoría en campaña, estos políticos no dejaron pasar esta cita importante con el público barranquillero.

Gran Parada de Comparsas en el Carnaval de Barranquilla 2025

El lunes de Carnaval, el Cumbiódromo de la Vía 40 deslumbró con el esplendor de la Gran Parada de Comparsas, una verdadera fiesta de magia y colorido que reunió el talento y la creatividad de las Comparsas de Tradición Popular y Fantasía del Carnaval de Barranquilla.

Desde las 12:00 del mediodía, los espectadores disfrutaron de un desfile lleno de arte, en un despliegue mágico de danza y folclor con la participación de 112 grupos folclóricos, entre ellos comparsas de Fantasía y otras de Tradición como Marimondas, Negritas Puloy y Monocucos, quienes ofrecieron una muestra vibrante de la cultura y el ingenio del Carnaval.

Las comparsas de fantasía destacaron por la fusión de ritmos modernos, impresionantes muestras coreográficas, vestuarios llamativos y un derroche de energía. Algunas de las comparsas más esperadas fueron: Rumbón Normalista, Son Kalimba, Comparsa Klama, Fantasía Carioca, Dacaná, África Mía, Son Caribe, entre muchas otras, que hicieron vibrar a los asistentes, así como las Comparsas de Tradición Popular como Torito en Carnaval, Selva Africana, Rebelión de Monocucos, Fundación Estampas Colombianas, To Monocuco, y las Marimondas del Barrio Abajo, entre otras.

La monarquía carnavalera, liderada por la Reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández de Castro, el Rey Momo Gabriel Marriaga, los Reyes del Carnaval de los Niños, Victoria Ceballos Oscura Cure y Samuel Bermúdez Cepeda, así como Roca, fueron los grandes protagonistas de este recorrido, que se destacó por el colorido, la destreza y las cualidades para el baile de los comparseros del Carnaval.

Los colombianos y carnavaleros de todo el mundo pudieron seguir la transmisión en vivo y en directo a través del Canal Regional Telecaribe, así como en las redes sociales oficiales del Carnaval de Barranquilla, donde se compartieron momentos inolvidables de este gran desfile.

La Gran Parada de Comparsas 2025 fue una manifestación del talento, la tradición y la creatividad que hacen único al Carnaval de Barranquilla.