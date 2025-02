Kika Comas, creadora y diseñadora de su marca Reinas del Caribe, es una mujer profundamente inspirada por la música, el folclor y la identidad caribeña. A sus 35 años, Kika se define como una barranquillera nacida en Bogotá, criada en un hogar lleno de música, alegría y tradición, especialmente influenciada por la diáspora afrocaribeña de su familia. Su padre es de Puerto Colombia y su abuelo proviene del Magdalena Medio, lo que le ha permitido conectar profundamente con su herencia afrodescendiente y caribeña.

PUBLICIDAD

Para leer: Un amanecer con la fiesta cantada del Caimán a orillas del río Magdalena

“Yo soy un 95% Reinas del Caribe, tiene todo de mí. Yo vivo, respiro mi marca porque es que para mí yo no lo veo como un negocio, yo lo veo como un estilo de vida. Para mí Reinas del Caribe soy yo. Es como yo vivo", afirma Kika Comas.

Desde joven, Kika experimentó una lucha interna con su identidad, especialmente durante su adolescencia. Aunque creció en Bogotá, nunca se consideró “del interior”, y con el tiempo, encontró en su herencia afro una fuerte conexión con su ser. A los 15 años, comenzó a aceptar y valorar su corporalidad y su identidad como mujer afrodescendiente, una experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

Jairo Cassiani Kika Comas con Reinas del Caribe se une a ‘La Puntica’ para celebrar la diversidad de la moda en el Carnaval.

Para Kika, el folclor y el Carnaval no son solo expresiones festivas, sino una manifestación cultural y estética profunda que une a la gente del Caribe. El Carnaval representa una plataforma donde se reúnen las diversas expresiones culturales del Caribe, un lugar en el que Kika se siente profundamente conectada, y es precisamente esa conexión con su identidad caribeña la que la llevó a crear Reinas del Caribe.

“Decidí amarme”, cuenta Kika al reflexionar sobre la creación de su marca, una iniciativa que surgió al reconocer la importancia de aceptar y celebrar su identidad. Al principio, como una joven que veía su fenotipo como algo ajeno a los cánones establecidos, Kika se dedicó a explorar sus raíces afrodescendientes. Esto la llevó a una evolución personal y profesional, comenzando a trabajar con artesanía, especialmente en la creación de turbantes y prendas que conectan a las personas con su cultura.

El punto de inflexión llegó cuando decidió crear su propia marca, inicialmente con otro proceso, y más tarde transformada en Reinas del Caribe. “El nombre Reinas del Caribe estaba escrito desde el principio", dice Kika, refiriéndose al propósito de su marca de reivindicar la figura de la mujer afrocaribeña, a menudo despojada de su poder y su corona. Reinas del Caribe busca promover el uso del cabello natural y empoderar a las mujeres para que brillen tal como son, sin importar su corporalidad o color de piel.

PUBLICIDAD

Jairo Cassiani Kika Comas con Reinas del Caribe se une a ‘La Puntica’ para celebrar la diversidad de la moda en el Carnaval.

Su visión no solo es crear productos hermosos y representativos de la cultura caribeña, sino también generar un cambio social y sostenible. "Lo que nosotros realmente buscamos es crear coronas para reinas", señala, destacando que la marca busca reivindicar la historia de las mujeres guerreras y matronas del Caribe, que llegaron siendo reinas, pero fueron despojadas de su poder.

A través de Reinas del Caribe, Kika no solo transmite su arte, sino también un mensaje de inclusión y respeto por las raíces. Su trabajo va más allá de la moda; se trata de un proyecto de empoderamiento y visibilidad de la mujer caribeña, que puede ser una reina sin importar dónde haya nacido. La marca es un reflejo de su historia y su misión: conectar a las personas con su identidad caribeña y latinoamericana de manera sostenible y socialmente responsable.

Con su participación creativa con el disfraz colectivo de ‘La Puntica’ en el desfile de la Batalla de Flores, uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval de Barranquilla, Kika Comas y Reinas del Caribe continúan su legado de visibilizar la riqueza cultural del Caribe, demostrando que la belleza y la identidad se celebran en cada uno de nosotros.

Kika Comas es una mujer que ha dedicado su vida a la moda y la sostenibilidad, promoviendo tanto la cultura caribeña como la inclusión social. En una reciente entrevista, compartió su experiencia y visión del mundo, desde sus primeros pasos en el arte de la costura hasta su conexión profunda con la cultura del Caribe y su participación en el Carnaval de Barranquilla. Aquí, desglosamos algunas de las ideas clave que Kika Comas expresó en su conversación.

Decisiones y el Camino hacia la Sostenibilidad

Kika Comas comenzó su relato explicando cómo la decisión de mudarse a Bogotá le permitió experimentar una mentalidad diferente y expandir su creatividad. “Bogotá es un espacio donde la gente tiene una mentalidad más abierta. Es un lugar que te permite ser tú mismo, sin estar tan pendiente de las opiniones de los demás”, afirmó. Este ambiente le dio la oportunidad de participar en algunos de los eventos más importantes de la ciudad, como el Bazar, Eva, y el Estéreo Picnic, siempre representando a la diáspora y al Gran Caribe.

“Siempre estoy con los gaiteros, con la cumbia, y buscando formas de integrar las estéticas que no necesariamente son lo que la gente espera, sino las que realmente representan nuestra identidad”, explicó. Para ella, la cumbia es una pieza central de la cultura caribeña, y lo demostró con un performance en el Bogotá Fashion Week, titulado La cumbia a las orillas del río Magdalena, una obra que fusiona la tradición y la sostenibilidad.

El Retorno a Barranquilla y el Encuentro con ‘La Puntica’

Después de un tiempo en Bogotá, Kika decidió pausar su vida allí y mudarse a Barranquilla para profundizar en su cultura y raíces. “Quiero irme a los pueblos, meterme en las ruedas de cumbia, en el bullerengue, para entender mejor nuestra identidad", dijo Kika. Esta mudanza fue un paso importante no solo por razones culturales, sino también porque Barranquilla es la cuna de su creatividad.

En este proceso de reconexión con sus raíces, Kika encontró un lugar especial en el Carnaval de Barranquilla. “Me invitaron a ser parte de La Puntica, una comparsa increíble que ha apostado por la sostenibilidad y por darles a los artistas la libertad de expresarse como son", comentó. Para Kika, esta invitación fue una oportunidad para mostrar su visión artística, empleando residuos textiles y técnicas sostenibles en los vestuarios de los bailarines que participarán en la Batalla de Flores.

Jairo Cassiani Kika Comas con Reinas del Caribe se une a ‘La Puntica’ para celebrar la diversidad de la moda en el Carnaval.

"La Puntica es una de las comparsas más espectaculares, porque realmente te dejan ser tú mismo", expresó. Esta libertad de expresión y el enfoque en la sostenibilidad son lo que le atrajo a Kika, quien está involucrada en la creación de los vestuarios para el desfile de la Batalla de Flores, el evento más importante de Barranquilla.

Un Legado Familiar y la Influencia de las Mujeres en su Vida

La conexión de Kika con su herencia cultural y artística es profunda. “Mi abuela materna, Gladys Ester, fue la mujer que me crió y mi musa. Ella era bailadora y pintora, y mi madre, Luz María, es diseñadora de modas", relató Kika. Para ella, el legado de ambas mujeres ha sido fundamental en su camino artístico.

“Yo soy la herencia de ellas dos. Mi abuela me enseñó el amor por la cumbia y mi mamá me inculcó la pasión por el diseño“, dijo Kika con una sonrisa. Desde pequeña, aprendió a bailar cumbia, participando activamente en los carnavales familiares, lo que marcó el inicio de su amor por el arte y la cultura caribeña.

Sostenibilidad: Un Compromiso de Toda la Vida

Kika también se expresó sobre su compromiso con la sostenibilidad. “Desde los 13 años empecé a trabajar con upcycling (reciclaje de materiales) y coser ropa con retazos. Es algo que llevo haciendo toda mi vida, porque siempre me ha interesado cómo reutilizar y darles una segunda vida a los textiles", explicó.

Para ella, el upcycling no es solo una tendencia, sino una necesidad para el futuro del planeta. “Mis polleras están hechas con pedazos de jeans y otros textiles, y en La Puntica estamos trabajando con residuos para crear piezas artísticas que no solo sean bellas, sino también sostenibles", comentó.

Este enfoque sostenible no solo se limita a la moda, sino que también se extiende a su forma de vida. “Mi mamá siempre trataba de encontrarme ropa que me quedara bien, pero no encontraba nada para mi cuerpo, así que empecé a reutilizar retazos y crear mi propia ropa”, añadió Kika, recordando cómo desde pequeña, su pasión por el diseño y la sostenibilidad comenzó a crecer.

La resiliencia y la Importancia de Apoyar a Otras Mujeres

Un tema importante que Kika abordó en la entrevista fue el maltrato físico, verbal, psicológico y económico que sufrió cuando tenía 20 años. “Me gusta contar mi historia para que las personas puedan verse reflejadas. Todas pasamos por momentos difíciles, pero siempre hay una salida”, dijo con firmeza.

Jairo Cassiani Kika Comas con Reinas del Caribe se une a ‘La Puntica’ para celebrar la diversidad de la moda en el Carnaval.

Además, subrayó la importancia de trabajar en comunidad y apoyarse mutuamente, especialmente entre mujeres. “Si hubiese tenido el apoyo de una mujer que me enseñara técnicas de coser, de trabajar con residuos, creo que habría podido salir mucho antes de ese ciclo de maltrato”, reflexionó.

Kika Comas no solo es una artista y diseñadora, sino una mujer comprometida con la comunidad y la sostenibilidad. Con su participación en La Puntica, su trabajo en la moda, y su compromiso