Una victoria obtuvo la defensa de Nicolás Petro sobre su situación legal en Barranquilla

Una victoria judicial logró la defensa de Nicolás Petro, este jueves. El Juzgado 13 Penal Municipal con control de Barranquilla ha decidido modificar la medida de aseguramiento a favor de Nicolás Petro, quien está siendo investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La medida inicial había establecido que el hijo del Presidente no podía salir de Barranquilla por el riesgo de no comparecer ante la justicia, pero la juez ha determinado que ahora puede salir de la ciudad, aunque no podrá salir del país.

Esta decisión se tomó después de que la defensa de Petro solicitara una audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión, argumentando que no se cumplieron las causales necesarias para modificar la medida y señalando inconsistencias en la decisión de la juez. Según el Ministerio Público, Petro no ha demostrado que pueda obstruir el proceso judicial ni representa un riesgo para el mismo.

Nicolás Petro podrá salir de Barranquilla e ir libremente por Colombia

El proceso contra Nicolás Petro se encuentra en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, en etapa preparatoria a juicio, y continuará los días 25, 26, 27 y 28 de marzo. La defensa de Petro argumentó que la Fiscalía no ha presentado evidencia que pruebe que su cliente pueda interferir en el proceso o que represente un peligro. Este argumento fue clave en la decisión de la jueza, quien optó por modificar la medida de aseguramiento.

Desde agosto de 2023, Nicolás Petro tenía prohibido salir de Barranquilla sin la autorización expresa de la Fiscalía. Su defensa insistió en que esta restricción afectaba su bienestar psicológico y seguridad, y que el manejo mediático del caso estaba afectando sus derechos. Con esta nueva medida, Nicolás Petro podrá viajar por todo el país sin restricciones, pero aún no podrá salir de Colombia hasta que se resuelva su situación judicial.

Petro fue detenido en julio de 2023 por presuntamente recibir dinero de dudosa procedencia para la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Se alega que esos fondos no llegaron a la campaña, pero fueron usados por Nicolás Petro para su beneficio personal. El caso involucra a Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Malboro”, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del cuestionado empresario Alfonso Hilsaca, quienes supuestamente entregaron dinero relacionado con el narcotráfico.

Nicolás Petro enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ya que en el momento de las investigaciones, era diputado del Atlántico. A pesar de las acusaciones, él ha insistido en que su padre no estaba al tanto de estos movimientos financieros.