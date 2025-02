Concierto de Shakira en Barranquilla: habrá cambios viales y en operación de Transmetro.

Para facilitar y agilizar la movilidad de los asistentes a las dos fechas del concierto de Shakira Las Mujeres ya no Lloran World Tour 2025, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó a la ciudadanía que se implementarán medidas de movilidad en los alrededores del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Cierres de vías:

Se realizarán cierres de vías a partir de las 8:00 p.m. del miércoles 19 de febrero hasta las 5:00 a.m. del sábado 22 de febrero en los siguientes puntos:

Carril mixto de la calle 45 ( Avenida Murillo ) desde la carrera 4 (sin incluirla) hasta la Avenida Circunvalar (sin incluirla) en sentido norte-sur .

( ) desde la (sin incluirla) hasta la (sin incluirla) en sentido . Calle 46 desde la Avenida Circunvalar (sin incluirla) hasta la carrera 1E (sin incluirla) en la calzada sur-norte .

desde la (sin incluirla) hasta la (sin incluirla) en la calzada . Carrera 1 desde la calle 45 (Avenida Murillo) hasta la Calle 46B, en ambos sentidos viales.

Desvíos:

Los conductores que transiten por la calle 45 (Avenida Murillo) sentido norte-sur (desde la carrera 46 hacia el Estadio Metropolitano), deberán girar a la derecha en la carrera 4 para seguir hacia el occidente en dirección al Estadio Metropolitano o hacer el giro en U para continuar por la Carrera 4 en sentido occidente-oriente, hacia la Calle 30.

Los conductores que transiten por la carrera 1 sentido oriente-occidente (desde la Calle 30 hacia el Estadio Metropolitano), deberán doblar a la derecha en la calle 45 hasta la carrera 4 para llegar a la calle 44 donde realizarán el retorno.

Los conductores que transiten por la Avenida Circunvalar en sentido oriente-occidente (desde la calle 30 hacia la Ventana al Mundo) y desean tomar la calle 46, deberán tomar la calle 46C, sentido sur-norte (desde la Avenida Circunvalar hacia el Estadio Metropolitano) para continuar con su recorrido.

Se restringe el ingreso de vehículos particulares al parqueadero del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Recomendaciones:

Para una mejor movilidad dentro de la ciudad, se recomienda programar sus recorridos con tiempo y evitar congestiones.

A los peatones, tener precaución antes de cruzar la vía, mirar en ambos sentidos y utilizar los andenes y las zonas peatonales alrededor del estadio.

Invitamos a los ciudadanos a llegar temprano y a usar transporte público, teniendo en cuenta que el parqueadero del estadio no estará habilitado.

Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves, busque su conductor elegido o use transporte público.

A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán atentos en puntos prioritarios para agilizar la movilidad.

“Invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas y recomendaciones, para disfrutar de este importante evento de forma segura. Recuerden, si va a consumir alcohol, entreguen las llaves y salgan con tiempo para evitar demoras y congestiones”, declaró Eucaris Navarro Manzur, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

Operación de Transmetro en el concierto de Shakira

A partir de este miércoles 19 de febrero, Transmetro implementará desvíos en las rutas alimentadoras A2-1 Hipódromo y A6-6 Ciudadela debido a los cierres viales autorizados por los conciertos de la artista barranquillera Shakira en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los desvíos estarán vigentes desde este miércoles a las 7:00 p.m. y se extenderán hasta finalizar la operación el viernes 21 de febrero.

Desvío A2-1 Hipódromo

El recorrido de la ruta A2-1 Hipódromo será modificado de la siguiente manera:

Carrera 1H - calle 45 - carrera 2E - calle 43 - carrera 2B - calle 41C - carrera 2 - calle 37C - Avenida las Torres - Avenida Circunvalar - carrera 35B - calle 30 - carrera 30 - calle 18 - carrera 19 - calle 23 - carrera 26 - calle 24 - carrera 30 - calle 30 - calle 19 - Avenida Circunvalar - Avenida Las Torres - calle 37C - carrera 1H.

Durante este desvío, se omiten los siguientes paraderos:

Calle 45 con carrera 1 (Metrocentro)

Av. Las Torres con calle 45 (Lado Norte)

Calle 45D con carrera 1 (Conj. Res. Metro Centro)

Carrera 1E con calle 45H (frente a Bloque 159)

Av. Las Torres frente Nom. 45H-42 (lado sur)

Av. Las Torres con calle 44B (lado sur)

Av. Las Torres No. 41C-93 (lado sur)

Av. Las Torres No. 56A-93 (lado sur)

Av. Las Torres No. 56A-12 (lado norte)

Av. Las Torres No. 41C-92 (lado norte)

Av. Las Torres No. 43-76 (lado norte)

Av. Las Torres con calle 45 (lado norte)

Av. Las Torres con calle 45H (lado norte)

Carrera 1E No. 45H-41

Además, el punto de transbordo de la ruta será modificado. Los usuarios podrán abordar el servicio en el paradero ubicado en la carrera 1H con calle 45.

Desvío A6-6 Ciudadela

El recorrido de la ruta A6-6 Ciudadela será el siguiente:

Punto de transbordo (Calle 45 con carrera 5B) - carrera 4 - calle 49 - carrera 1 sur - calle 47 - carrera 6 sur - calle 49 - Av. Circunvalar - calle 51B - carrera 10 Sur - calle 49 - carrera 4 - carrera 4B - calle 49E - carrera 7 - calle 49B - carrera 7 - calle 45 - Punto de transbordo (Calle 45 con carrera 5B).

Durante este desvío, se omiten los siguientes paraderos:

Estación Joaquín Barrios Polo

Av. Las Torres con calle 45 (lado norte)

Av. Las Torres con calle 45H (lado norte)

Carrera 6 sur con calle 46F (esq.)

Carrera 6 sur con calle 47 (esq.)

Calle 47 con carrera 6D sur

Carrera 7 sur No. 46-29

Calle 46 con carrera 1 sur (esq.)

Carrera 1E con calle 46K

Calle 47 con carrera 2G

La ruta A6-6 Ciudadela también modifica su punto de transbordo. Los usuarios podrán abordar el servicio en el paradero ubicado en la calle 45 con carrera 5B, junto a la estación Buenos Aires.

Cabe destacar que el miércoles 19 de febrero, antes de iniciar el desvío, la ruta A6-6 Ciudadela no integrará con la estación Joaquín Barrios Polo. Los usuarios podrán ascender y descender del servicio en el carril mixto frente a la estación y validar su transbordo en las barreras de acceso de la plataforma.

Horario de operación habitual

El jueves 20 y viernes 21 de febrero, el Sistema de Transporte Masivo operará en su horario habitual de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.. Además, los servicios troncales seguirán su recorrido habitual sin cambios por la Troncal Murillo.