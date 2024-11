Diomedes Díaz: uno de sus hijos favoritos recibió importante reconocimiento que celebró en sus redes

Rafael Santos, uno de los hijos más queridos del recordado Diomedes Díaz, compartió con emoción en sus redes sociales un importante reconocimiento. A través de un video, el cantante anunció que su canal de YouTube alcanzó los 100.000 suscriptores, lo que le valió recibir la anhelada placa de plata otorgada por la plataforma.

En su publicación, Rafael expresó:”Yo vivo agradecido por cada logro, porque quien no agradece lo poco, no agradece lo mucho. Hoy en día, es fundamental aprender a disfrutar cada proceso, cada camino y cada derrota. ¡Qué lindo es llegar a la cima valorando todo lo que se ha conseguido! GRACIAS a todos los que me apoyan y a quienes están conmigo desde el día cero. ¡Vamos por más, siempre de la mano de Dios!”

Este hito marca un paso importante en su carrera digital. Santos ahora se enfoca en alcanzar una nueva meta: sumar más seguidores en YouTube para recibir el próximo reconocimiento de la plataforma. En su canal, el artista publica presentaciones y momentos destacados de su trayectoria en el mundo del vallenato.

Rafael Santos y su experiencia tras un atraco en Bogotá

En otro contexto, el cantante y actor relató una experiencia traumática que vivió en las calles de Bogotá, donde fue víctima de un peligroso robo. Durante el programa Los Impresentables, de Los 40, Rafael narró cómo fue encañonado por una banda criminal conocida como “Los Rolex”.

El artista, de 45 años y oriundo de Valledupar, reveló que los ladrones lo interceptaron mientras conducía por la calle 106. En ese momento, llevaba puesto un reloj Rolex de oro, una herencia de su padre, Diomedes Díaz.

“Me dijeron: ‘Quieto, páseme el reloj’. Yo quedé tan impresionado con ese robo, que les quería entregar todo. Les dije: ‘Miren, aquí tienen’”, contó Rafael, recordando cómo vivió el asalto bajo amenaza de arma de fuego.

Según el cantante, los delincuentes dispararon al aire para intimidarlo, asegurándose de que no gritara ni intentara huir. A pesar de lo traumático del incidente, Santos agradeció haber salido ileso: “Afortunadamente, no pasó a mayores. Los objetos se recuperan, pero la vida no. Ese día, Jesucristo cubrió mi vida”.

El reloj robado, que tiene un valor estimado de 5.000 euros (aproximadamente 24 millones de pesos), formaba parte de una colección que heredó del “Cacique de La Junta”. Rafael confesó que su pasión por los relojes de lujo proviene de su padre, quien siempre mostró fascinación por estos accesorios.

La inseguridad en Bogotá

El caso de Rafael Santos refleja la creciente preocupación por la inseguridad en la capital colombiana. Bandas dedicadas al robo de joyas y artículos de lujo han proliferado, generando alarma entre la ciudadanía.

El artista aprovechó su entrevista para agradecer la protección divina y resaltar la importancia de valorar la vida por encima de los bienes materiales. Mientras tanto, su carrera musical sigue en ascenso, consolidándose como uno de los grandes exponentes del vallenato y la cultura heredada de su legendario padre, Diomedes Díaz.