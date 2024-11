Pablo Tamburo, CEO de Argensun trajo de Argentina su experiencia en transición energética en cumbre en Santa Marta.

En el marco de la Cumbre de Transición Energética en Santa Marta, PUBLIMETRO habló con Pablo Tamburo, CEO de Argensun, una empresa argentina reconocida por la exportación de girasol confitero y su compromiso con la implementación de energías de transición renovables en sus operaciones. A continuación, compartimos sus reflexiones sobre la transición energética en Argentina, la proyección de alianzas con Colombia y su mensaje para otros empresarios.

PUBLICIDAD

Para leer: Santa Marta alberga cumbre sobre transición energética: Fundación Pares destaca rol de las comunidades

¿Cómo evalúa esta cumbre energética y el contexto en el que se desarrolla?

“En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para Argensun es un orgullo estar acá como empresa argentina. El panel fue muy enriquecedor, con participantes de distintos sectores y experiencias, lo que hace de esta cumbre una excelente iniciativa. Por ahora, vemos una gran participación de comunidades que enfrentan el desafío de entender que en la transición energética no existe el blanco o negro; debemos trabajar todos juntos hacia el mismo objetivo”.

¿Cuál es el estado de la transición energética en Argentina y qué aprendizajes puede aportar a Colombia?

“Creo que en Argentina enfrentamos un tema cultural importante. Durante años, el consumo energético estuvo subsidiado por el gobierno, lo que generó una falta de responsabilidad en el uso eficiente de la energía. Con la llegada de las energías renovables, no se trata solo de invertir en nueva tecnología, sino también de educar a la población para hacer un uso responsable de los recursos. Este es, sin duda, un gran desafío para Argentina”.

¿Cuál es el rol de Argensun en Argentina y qué enseñanzas trae a Colombia?

PUBLICIDAD

“Argensun es una empresa con diferentes líneas de productos. Nos enfocamos en granos, semillas y frutas deshidratadas. Nuestro principal cultivo es el girasol confitero, además de la ciruela deshidratada, el maíz sin gallo, el sésamo y la chía. También nos hemos expandido al mercado de panificados, lácteos, jugos y otros alimentos. Operamos en el mercado argentino y exportamos materias primas que otras empresas utilizan bajo sus propias marcas. Nos entusiasma ver cómo en esta cumbre se están estableciendo alianzas, incluyendo con comunidades colombianas de café y cacao, productos muy valorados internacionalmente”.

Pablo Tamburo, CEO de Argensun, comparte en Santa Marta la experiencia argentina en transición energética

¿Cómo ve la proyección de la transición energética en Latinoamérica y las alianzas entre Argentina y Colombia?

“Por ahora veo muchos diálogos, lo cual es positivo porque todo comienza allí. Hay mucha concientización y voluntad de avanzar. Aunque los resultados concretos aún son pocos, veo avances graduales. Entiendo que es un proceso global en el que cada país tiene un punto de partida distinto. En una transición como esta, no todos estamos en el mismo nivel de desarrollo, pero eso no significa que no haya progreso. Este enfoque colaborativo es un buen comienzo para mejorar la calidad de vida de todos”.

¿Qué mensaje le daría a otros empresarios para motivarlos a unirse a la transición energética?

“Creo que cualquier iniciativa en transición energética, por pequeña que sea, vale la pena. En Argensun, por ejemplo, reutilizamos el carozo de la ciruela para alimentar la caldera que permite su deshidratación. Además, la cáscara del girasol confitero, que antes era un subproducto, ahora la transformamos en pellets que sustituyen el uso de aserrín. Son proyectos que, en muchos casos, surgen de propuestas de nuestros propios empleados. La clave es abrirse a estas ideas. A veces lo urgente en las empresas nos aleja de lo importante, y creo que estos temas merecen un lugar en nuestra agenda”.

Finalmente, ¿qué impresiones tiene de Santa Marta y su experiencia en Colombia?

“Habíamos estado en Colombia, en Bogotá, ya que exportamos productos a empresas locales y tenemos varios amigos aquí. En Santa Marta es nuestra primera vez, y tenemos una jornada con una agenda muy interesante. Queremos aprovechar para conocer la ciudad, su cocina, sus playas y su clima. Estamos muy contentos de estar aquí”.

La participación de Argensun en la cumbre destaca el compromiso del sector privado en Argentina con la transición energética y las oportunidades de colaboración regional en Latinoamérica.