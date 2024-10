“Siento un desgaste de la Selección en Barranquilla”: César Augusto Londoño antes del partido Colombia - Chile

No es una exageración afirmar que la Selección Colombia le pasó por encima a Chile durante el partido que se jugó este martes 15 de octubre por las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo de fútbol que se hará en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque la victoria por 4-0 de Colombia ante Chile en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla fue contundente, algunas voces dudaban del buen rendimiento de la Selección en esa ciudad. Entre ellos, el reconocido periodista César Augusto Londoño.

Durante la última emisión del programa El Pulso del Fútbol, de la emisora Caracol Radio, Londoño se refirió a un debate que exacerbado los ánimos de los amantes del balompié colombiano durante varias décadas: la sede oficial de la Selección Colombia.

Entre otras cosas, mencionó que la atmósfera en el Metropolitano no era tan festiva como en otros partidos que debía afrontar el combinado cafetero. Vale recordar, por ejemplo, que la Selección venía de perder un partido importante frente a Bolivia por un marcador de 0-1 en el estadio de El Alto, cuyas condiciones son considerablemente difíciles para los futbolistas.

“Yo siento el ambiente bajito, no hay la alegría, no hay la gente. No sé si el estadio se va a llenar. Yo espero que haya por lo menos 30.000 espectadores. Pero siento un desgaste de la Selección en Barranquilla que no es normal”, advirtió César Augusto Londoño. Luego, reconoció que ni a los barranquilleros ni a la Federación de Fútbol Colombiana les gustaba ese comentario.

Asistencia al estadio Metropolitano de Barranquilla en el partido de Colombia vs. Chile

Pese a todo, las autoridades barranquilleras informaron que la ciudad recibió cerca de 16.000 turistas, además de que el Metropolitano se llenó: 50.000 aficionados acudieron al estadio para ver el partido de Chile Vs. Colombia.

De otro lado, periodista también señaló que entendía que era puente festivo, pero sostuvo que sentía que los ánimos en la ciudad no estaban tan altos como en otros momentos.

“Ojalá el tema cambie, el tema mejore, que el agua no espante a algunas personas que dejaron para hoy la compra de la boleta”, indicó Londoño en su intervención.

Y luego recordó que Colombia venía de dos partidos complejos, pues señaló que contra Bolivia no jugó un buen encuentro. Eso sí, señaló que no se desinfló por eso, con lo cual manifestó su ilusión sobre el resultado del partido, que más tarde sería favorable para Colombia.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia?

Entre tanto, la Selección Colombia ya se prepara para sus últimos partidos del año. Los encuentros que vienen también serán en el marco de las Eliminatorias al Mundial.

De acuerdo con el calendario de la Conmebol, el siguiente partido de Colombia será contra Uruguay y se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Después, el 19 de noviembre se enfrentará a Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla.