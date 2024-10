Se desconocen las razones de muerte de reconocido ginecólogo a manos de su primo hermano

La mañana del martes 15 de octubre se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de Nilson José Solano Brochero, de 37 años, el abogado acusado de asesinar a su primo, el médico especialista en ginecología Ricardo Rodríguez Brochero, de 42 años. La audiencia tuvo lugar en el Juzgado Primero Promiscuo con Funciones de Control de Garantías de Barrancas, La Guajira, donde se revelaron detalles del trágico suceso captado por cámaras de seguridad.

Solano Brochero enfrenta cargos por el delito de homicidio agravado, acusado de disparar en el tórax a su primo durante una discusión el 13 de octubre. Aunque Rodríguez Brochero fue trasladado al hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas, llegó sin signos vitales. El incidente ocurrió en medio de la versión 53 del Festival Nacional del Carbón, mientras ambos compartían en una vivienda en el barrio Lleras.

¿Por qué murió el ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero a manos de su primo hermano en Barrancas?

La jueza informó que policías que patrullaban observaron a los primos discutiendo antes de que se escuchara un disparo. En la audiencia, la abogada de Solano Brochero aseguró que su cliente no estaba en estado de embriaguez y que colaboró con las autoridades, entregando su arma “a pesar del shock emocional”.

Las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento fueron aplazadas porque la Fiscalía solicitó más tiempo para recolectar evidencia, como el dictamen de la necropsia y los videos de seguridad.

La tragedia quedó registrada en video, mostrando el momento en que Solano disparó a su primo en lo que parece una confrontación. La viuda de Ricardo Rodríguez, Inés Polanco, relató al diario El Pilón los momentos previos al suceso, donde expresó sentir una angustia y pidió a su esposo que se retiraran del lugar, pero él prefirió quedarse. Inés aún no ha visto el video del incidente y aseguró que su esposo no solía pelear, por lo que no cree que estuviera involucrado directamente en la discusión. Hasta el momento se desconocen las razones de lo que pasó, algunas versiones afirman que al parecer al primo se le disparó el arma por accidente, pero el caso todavía es confuso. Ni los videos de las cámara de seguridad evidencian claramente los hechos que deberán ser cotejados por las autoridades.

Ricardo Rodríguez estaba haciendo una especialización en Fertilidad en Bogotá y había viajado a Barrancas para disfrutar con su familia. Su fallecimiento deja un vacío irreparable en su familia y colegas. Sus restos fueron sepultados el 15 de octubre en el cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar, donde una multitud le dio el último adiós.

El legado de Ricardo Rodríguez Brochero, médico bondadoso y profesional dedicado, permanecerá en la memoria de quienes lo conocieron y en las innumerables familias que ayudó a traer vida al mundo.