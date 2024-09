Tragedia en Barranquilla: mujer se lanzó al vacío con su bebé desde un octavo piso

Una mujer se lanzó al vacío desde un octavo piso con su bebé de un mes en brazos, en un trágico suceso que ocurrió este miércoles en un edificio del barrio Boston de Barranquilla. Las autoridades están investigando las circunstancias que rodean la muerte de ambos.

El incidente ocurrió en la calle 66 con carrera 47, en el edificio Amber. Según los primeros informes, la mujer habría tomado la decisión de lanzarse desde el octavo piso junto a su bebé, presuntamente en medio de un cuadro de depresión posparto. Esta semana, varios medios reportaron que la mujer había intentado quitarse la vida y le habían administrado pastillas para dormir. Sin embargo, esta mañana se despertó y cometió el fatal acto.

La mujer fue trasladada de inmediato a un centro asistencial cercano, donde falleció. Por su parte, la bebé fue llevada a la Clínica Iberoamericana, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero lamentablemente también murió.

Este trágico hecho resalta la importancia de estar atentos a los síntomas de la depresión posparto, como la desesperanza, el aislamiento social, y la presencia de pensamientos suicidas. Según el Ministerio de Salud, es crucial prestar atención a signos como la pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, alteraciones en el sueño y apetito, y pensamientos de autolesión. Ante estos síntomas, se recomienda buscar ayuda de profesionales de la salud, familiares o amigos, y acceder a los recursos disponibles para la atención en salud mental.

Síntomas de depresión a los que debe prestarle atención

Según el protocolo del Ministerio de Salud, estos son los casos de alerta para que usted sepa a qué le debe poner atención.

· En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

· Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

· Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

· Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

· Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida:

· Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

· Alteraciones emocionales graves

· Desesperanza

· Agitación o extrema violencia

· Conducta poco comunicativa

· Aislamiento social

Busque ayuda, no está solo

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: