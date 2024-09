“Amaury Gutiérrez no está preso en Colombia”: Migración respondió por detención del cantante.

El cantautor cubano Amaury Gutiérrez se encuentra en medio de una polémica con las autoridades migratorias en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, luego de que su ingreso a Colombia fuera denegado. El incidente ocurrió el martes, 3 de septiembre, cuando el artista llegó a la terminal aérea, pero un altercado con funcionarios de Migración Colombia terminó con la decisión de prohibirle la entrada al país. En las próximas horas, se espera que Gutiérrez sea expulsado de Colombia.

Tras el incidente, Gutiérrez compartió su versión de los hechos en redes sociales, afirmando estar “preso” en el aeropuerto de Cartagena. En una publicación en Facebook, escribió: “Imposible entrar en Colombia comunista. Chao familia”. Más tarde, en Instagram, amplió los detalles, explicando que fue detenido por llamar “comunista” a un agente de inmigración que, según él, lo trató de manera irrespetuosa. “Preso en aeropuerto de Cartagena Colombia por decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c... Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba, cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones, familia”, escribió el cantautor junto a una foto en la que se le ve en lo que parece ser una sala del aeropuerto.

En respuesta a estas declaraciones, Migración Colombia emitió un comunicado en el que desmintió la versión de Gutiérrez, aclarando que el artista “no está preso”. La entidad explicó que el altercado comenzó cuando, al revisar la documentación del equipo de trabajo de Gutiérrez, un hombre identificado como Yasir Pérez, que viajaba con él, no presentó los documentos requeridos.

Según el comunicado oficial, “El ciudadano estadounidense Amaury Gutiérrez interrumpió de manera abrupta y alterada el procedimiento y manifestó de forma desafiante y en voz alta su intención de acompañar a Pérez en caso de que este fuera inadmitido. Luego de esto, lanzó su pasaporte de manera brusca y mostró una actitud intimidante al intentar salir por la puerta de ingreso, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del aeropuerto y del apoyo de la Policía Nacional”.

Como resultado, las autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez decidieron inadmitir tanto a Amaury Gutiérrez como a su acompañante Yasir Pérez. American Airlines se encargará de retornar al cantante y a su acompañante a su lugar de origen, con un vuelo programado para el mediodía de hoy.

En un comunicado adicional publicado en Instagram, Gutiérrez mencionó que ni a él ni a su equipo se les permitió regresar a Miami (Estados Unidos), su lugar de residencia, ni viajar a otro país con una aerolínea diferente a la que los llevó a Colombia, lo que complicó aún más su situación. “Me encuentro en un cuarto con mi manager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias”, agregó el cantautor.

Finalmente, Migración Colombia confirmó que el artista será expulsado del país en las próximas horas, lo que pone en duda sus presentaciones en varias ciudades colombianas, como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería y Cali, previstas entre el 6 y el 14 de septiembre. Aunque la situación es incierta, Gutiérrez expresó su disposición a aplazar las presentaciones en lugar de cancelarlas de inmediato. “Lamento profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a todos aquellos que esperaban disfrutar de nuestras presentaciones. Agradecemos su comprensión y apoyo en este difícil e incómodo momento para nosotros”, concluyó.