Greg Nelson, exejecutivo de Microsoft busca implementar IA para apoyar a pequeños agricultores en Colombia.

Opportunity International está utilizando la tecnología en sus programas para optimizar los procesos agrícolas. Para ello, ha desarrollado estos procesos junto a Greg Nelson, director de tecnología de Opportunity y ex ejecutivo de Microsoft Corp, donde trabajó durante 26 años. Nelson visitó Cartagena y habló sobre la implementación de la IA con los gobiernos locales. Greg ha sido pionero en implementar en África esta herramienta de IA llamada Ulangizi, el primer chatbot de IA generativa hecho a la medida para pequeños agricultores.

PUBLICIDAD

Dirigida por Opportunity International, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago, la aplicación Ulangizi, que se traduce como “Consejo”, funciona en WhatsApp y utiliza datos de ChatGPT y datos locales proporcionados por los gobiernos o instituciones que tienen la información de extensión agrícola del país, para responder preguntas y diagnosticar enfermedades de cultivos y animales de granja.

“Ahora, con la llegada de la IA generativa, las herramientas necesarias para impulsarnos hacia adelante se han vuelto aún más fáciles de usar y accesibles. Hoy, Opportunity International tiene conocimientos propios sobre cómo herramientas como ChatGPT pueden ayudar incluso a las poblaciones más remotas y empobrecidas”, dijo Greg a PUBLIMETRO en Cartagena.

En Malawi, los agricultores se reúnen mientras una voz a través de un teléfono inteligente les dice cómo deshacerse de un gorgojo que está destruyendo sus cultivos de batata. Esta misma tecnología se espera traer a Colombia, a los departamentos de Atlántico y Bolívar, para optimizar los cultivos en la zona.

“Nuestro programa piloto lleva ya algunos meses funcionando y ha equipado a cientos de trabajadores de extensión agrícola con la herramienta. Su objetivo es llevar Ulangizi a los agricultores de todo Malawi y enseñarles cómo utilizar el chatbot. A través de entrevistas, visitas de campo y datos de aplicaciones, finalizaremos nuestro piloto inicial y obtendremos hallazgos en las próximas semanas”, explicó Greg.

Por ejemplo, una agricultora llamada Anna perdió la mayor parte de su cosecha debido a las inundaciones y al consiguiente brote de roya de la soja en África. Cuando le presentaron la IA, preguntó a GPT qué herbicida podía utilizar para combatir la roya de la soja. La IA respondió que necesitaba un fungicida, no un herbicida, y proporcionó una lista de 12 fungicidas. Anna comentó: “Si hubiera podido saberlo tan rápido, podría haber salvado mi cosecha”.

La aplicación habla a los agricultores en su idioma local y es uno de los primeros ejemplos de cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial para ayudar a los agricultores de subsistencia en algunas de las partes más pobres del mundo.

PUBLICIDAD

Aunque la IA se utiliza cada vez más en la agricultura en grandes zonas del mundo desarrollado, desde China hasta Estados Unidos y Europa, su aparición en las naciones más pobres y para los agricultores de subsistencia es relativamente nueva. El éxito de la aplicación Ulangizi en Malawi (donde la agricultura a pequeña escala proporciona medios de vida a más del 80% de los 21 millones de habitantes del país) puede allanar el camino para su introducción en otras partes del mundo, como en Colombia. Hay 600 millones de pequeños agricultores en todo el mundo que cultivan un tercio de los alimentos del mundo.

Una vez finalizado el piloto, la ONG está recopilando datos cualitativos a través de encuestas y grupos focales para perfeccionar la aplicación mientras busca ampliar su alcance. Los agricultores que formaron parte de la prueba de la aplicación de IA dicen que les está ahorrando tiempo y dinero.

¿Cuáles son las implicaciones en el mundo real de nuestras innovaciones digitales para quienes viven en la pobreza en todo el mundo? ¿Cuáles son las barreras que aún debemos superar para garantizar un acceso equitativo a estas herramientas? ¿Cuál es el potencial de la IA para ayudar en la lucha contra la pobreza? Mientras Greg comparte las ideas de este programa piloto en esta discusión, podemos comenzar a pensar en cómo la inteligencia artificial cambiará la forma en que vemos el desarrollo internacional y renovará nuestra esperanza de un mundo sin pobreza.

Otras apuestas

El Día de las Ideas que se organizó a inicios de año dio lugar a más de 200 ideas diferentes que ahora han entrado en un proceso de selección dirigido por Opportunity International. Una vez seleccionadas las mejores ideas, quienes las hayan desarrollado recibirán asesoramiento y recursos para perfeccionarlas y crear prototipos. Algunas competirán por la financiación este verano en su primer CoLab Pitch Day internacional. Las ideas ganadoras, aquellas con mayor potencial transformador para las comunidades que Opportunity está impactando, se harán realidad.

Han entrado en una nueva fase de rápido crecimiento gracias a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Las ideas de hoy son un bien valioso, pero sólo en la medida en que respondan a retos concretos que puedan resolverse con las intervenciones de hoy. Mientras ChatGPT y otros modelos de IA siguen evolucionando, se debe mantener una cultura de ideación dentro de Opportunity.

Las mejores ideas para la innovación suelen provenir de las personas que trabajan más estrechamente con los participantes. Por eso, Opportunity introdujo el CoLab y sus filosofías a través de lo que llaman Idea Day: una sesión de ideación facilitada de medio día para todos los empleados de Opportunity, en lugares híbridos y presenciales como Chicago, DC, Lilongwe, Londres, Accra, Kampala y Barranquilla.

También puede leer: Abren convocatoria de “Negocios verdes” para organizaciones de mujeres en el Caribe

En las próximas semanas, se anunciarán las ideas seleccionadas para comenzar con un prototipo aplicado.

“Cuando trabajaba en Microsoft Research, generábamos miles de ideas al año, nos entusiasmábamos con un centenar, las prototipábamos y probábamos, de las que quizá sobrevivían 20, y quizá 5 acababan convirtiéndose en productos. Pero si no nos hubiéramos comprometido a generar miles de ideas, no habríamos encontrado esas cinco. Creo que el CoLab es más valioso cuando se considera como una mentalidad de generación continua de ideas, probando esas ideas, refinando las mejores y no teniendo miedo de hacer las cosas de manera diferente o cerrar las cosas cuando no funcionan según lo previsto”, concluyó Greg.