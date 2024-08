“Quienes vean el documental se embarcarán en un viaje”: Marco Contreras, director del documental ‘Explora Colombia.

El 15 de agosto se estrena en cines el documental “Explora Colombia”, una obra del director Marco Contreras, que promete ser mucho más que una simple proyección, ofreciendo un viaje profundo a través de la historia, cultura y belleza de Colombia, un país rico en diversidad y patrimonio.

Este documental, que recibió elogios en el Festival de Cine Iberoamericano de Miami en 2023, nos lleva a un recorrido inmersivo por las diversas regiones naturales de Colombia. Desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, “Explora Colombia” examina la fusión de herencias precolombinas, hispánicas, indígenas y africanas que han forjado una cultura mestiza única.

La producción cuenta con la participación de figuras destacadas como los escritores Gabriel García Márquez, Margarita Garrido y Héctor Abad Faciolince, historiadores como Álvaro Tirado Mejía y Jorge Eduardo Melo, científicos como Emilio Yunis, músicos como Hugo Candelario y artistas de renombre como Fernando Botero, Alejandro Obregón y Enrique Grau. A través de sus voces, el documental ofrece una amplia perspectiva sobre la identidad colombiana.

Además de narrar la historia de Colombia, marcada por la lucha por la independencia y los conflictos internos, el documental celebra la alegría y esperanza del país, ejemplificadas en la elección de Cali como sede de la COP 16. “Explora Colombia” resalta la asombrosa belleza natural del país, desde el Pacífico hasta el Caribe, pasando por los Andes, los Llanos y la Amazonía. También pone en valor el turismo ecológico y los festivales que han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonios de la Humanidad.

Estreno del documental ‘Explora Colombia’ en las salas de cine

Con una duración de 90 minutos, “Explora Colombia” busca fortalecer la unidad e identidad nacional, invitando a los espectadores a valorar lo mejor de su país. El director y productor, Marco Contreras, subraya la importancia de que los colombianos conozcan su historia, desarrollen un sentido de pertenencia y crean en su nación.

¿Cuándo comenzó el proceso de filmar este documental?

Marco Contreras: Cuando me hacen esa pregunta, siempre digo que el proceso comenzó desde el bachillerato. En los colegios, se agrupan a los estudiantes según sus intereses: literatura, abogacía, matemáticas, deportes, etc. Yo siempre tuve una inclinación hacia la música. En esa época, hacíamos programas de radio, y yo hablaba mucho de música. De hecho, fui uno de los 10 mejores vendedores de discos en América con Sony Music, que en ese entonces era CBS. Luego, me retiré de la música siendo muy joven y me dediqué a la arquitectura, que es lo que estudié. Sin embargo, seguí con mi pasión por las letras. Fundamos la Casa de la Costa en Bogotá con Gabo, y nos ayudaron grandes figuras como Ramiro de la Espriella, Manuel Zapata Olivella, Francisco Zumaqué, y Escalona, entre otros personajes de la vida cultural del Caribe. Ese proceso comenzó ahí, porque imagínate escuchar a estos personajes hablar como si estuviéramos en la Academia de Aristóteles o en la Academia de Platón. Era maravilloso escucharlos y aprender de literatura y geopolítica. Luego, en 1978, fundamos la revista Cora Libre, donde hacíamos crónicas, reportajes, entrevistas e informes, principalmente en el Caribe colombiano, y luego nos extendimos a todo el país. En 1985, comenzamos a hacer documentales, y desde entonces, hemos producido casi 70. Así que, desde esa época, comenzó este proceso de conocer y amar a Colombia, de entender sus problemas y de hacer periodismo para el país.

¿Qué podrán ver las personas que disfruten de este documental? ¿Qué regiones del país se van a encontrar?

Marco Contreras: Quienes vean el documental se embarcarán en un viaje. Cuando lo presentamos recientemente en Bogotá, la gente salía diciendo: “¡Qué viaje!”. Es un recorrido por la historia de Colombia a lo largo de 500 años. La primera imagen que verán es la de un galeón llegando a las costas del Caribe, y desde ahí comienza el viaje. Subimos a la Sierra Nevada, recorremos la Costa Caribe, Antioquia, el Eje Cafetero, los Andes, la Amazonía, los Llanos y finalmente el Pacífico. Lo que encontrarán es el patrimonio cultural, histórico y natural de nuestro país, la diversidad de regiones, climas y personas. Además de los 25 intelectuales que nos acompañan, también está el pueblo de Colombia en primer lugar. El documental, con una impecable producción en formato de cine 4K, una narrativa envolvente y una banda sonora original, invita a redescubrir la grandeza de Colombia. Explora Colombia es un viaje a los cinco puntos cardinales de nuestra nación biodiversa.

¿Cuándo podrán ver este documental?

Marco Contreras: El documental se estrena el 15 de agosto y estará en todas las salas de cine. Estoy muy agradecido con Royal Films, una cadena barranquillera y colombiana, que nos ayudó a que pudiéramos exhibirlo en todo el país. Además de Royal Films, Cine Colombia, Cinépolis y otras cadenas también presentarán la película. Ellos consideraron que Colombia debía ver esta obra, que busca acrecentar el sentido de pertenencia, la fe en el país, y es un aliento de unidad y esperanza en nuestra maravillosa nación.

PUBLIMETRO habló también con Habib Osman, presidente de Royal Films, distribuidor en Colombia de este documental.

¿Cómo nació este apoyo para el cine colombiano con este documental?

Habib Osman: Cuando descubrimos esa obra tan maravillosa que él hizo, no lo pensamos dos veces. Vimos todo el esfuerzo y la dedicación que puso, y nos dimos cuenta de que no es fácil para la gente en Colombia lanzar un producto y conseguir apoyo. Nosotros siempre hemos sido pioneros en dar la oportunidad a los productores para que puedan mostrar su trabajo. Por eso, el 15 de agosto, vamos a tener esta película en todas las salas de Royal Films a nivel nacional. Son más de 34 ciudades o municipios que tendrán la oportunidad de verla, y esperamos que otros exhibidores también se sumen para que toda Colombia pueda disfrutar de esta película.

En Royal Films siempre apoyan al talento local ¿Siempre hay cortometrajes y películas con una visión del cine colombiano en su cartelera?

Habib Osman: Definitivamente, nosotros somos una empresa orgullosamente colombiana, y lo colombiano tiene que apoyar lo colombiano. Siempre vamos a tener las puertas abiertas para el producto nacional porque de aquí somos y aquí nos vamos a quedar. Es importante apoyarlo porque, en otros países como India, el cine local es muy fuerte. Aquí debemos hacer que nuestra gente saque productos cada día mejores. Si lo hemos logrado con series colombianas en plataformas, ¿por qué no hacerlo nuevamente con películas?

Este año, ¿qué planean hacer para consentir a los cinéfilos colombianos?

Habib Osman: Este año estamos cumpliendo 50 años, así que vienen cosas maravillosas. Desde el 25 de julio, comenzamos con un 10% de descuento, y cada mes irá subiendo al 20%, 30%, hasta llegar al 50% de descuento el 25 de octubre. Para ese día, que es nuestro aniversario de 50 años, habrá cine totalmente gratis en todas las salas de Royal Films a nivel nacional y eso es una primicia nacional.

La cifra: 25 intelectuales de Colombia se encuentran entre los testimonios filmados por el documental ‘Explora Colombia’.