“Tremendo estruendo”: balcón se cayó en Cartagena y por poco un taxi termina sepultado en los escombros

En la madrugada del jueves 1 de agosto, a las 1:17 a.m., un balcón de una antigua edificación en el Centro Histórico de Cartagena se cayó y por poco un taxi termina sepultado en los escombros, causando daños materiales a un taxi que se encontraba estacionado debajo. Afortunadamente, no hubo heridos en este incidente. Este suceso no es aislado; el pasado 31 de mayo, otro balcón se desplomó en la calle de La Moneda, lo que resalta un problema recurrente en esta zona de la ciudad.

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (Oagrd) informó que la edificación donde ocurrió el reciente colapso había sido confiscada por la Fiscalía, ya que era utilizada para la trata de personas. Desde entonces, la casa quedó abandonada, lo que aceleró su deterioro estructural.

El director de la Oagrd, Daniel Vargas Díaz, explicó que la situación fue atendida a las 2:40 a.m. y hizo un llamado a los propietarios de edificaciones en mal estado para que realicen mantenimientos preventivos. Mencionó que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Control Urbano ya habían solicitado al propietario/a de la edificación afectada que tomara medidas, pero no hubo respuesta.

Ante la repetición de estos incidentes y el riesgo que representan, Vargas Díaz afirmó que la Alcaldía Distrital tomará acciones más enérgicas contra los propietarios que no atiendan los llamados para mantener sus propiedades en condiciones seguras. La situación subraya la necesidad de una mayor vigilancia y mantenimiento de las estructuras históricas para evitar futuros colapsos y garantizar la seguridad pública.