“Me separé de ese ser humano”: esposa de famoso cantante vallenato confirmó su ruptura con despectivo mensaje

Una publicación en una página de chismes en Instagram ha revelado la aparente separación entre el reconocido cantante de vallenato Jorge Iván ‘Churo’ Díaz y su esposa Claudia Aponte. La página compartió un pantallazo de una supuesta conversación entre el artista y una usuaria, en la que parecían acordar una cita. En el mensaje, Díaz escribió: “Déjate ve pa’ que veas tú”, a lo que la otra persona respondió: “Solo me dijiste un besito y ya”.

Esposa de famoso cantante vallenato confirmó su ruptura con despectivo mensaje

Esta revelación provocó una oleada de reacciones en las redes sociales, con muchos internautas expresando su apoyo a Claudia Aponte ante la posibilidad de una infidelidad. Sin embargo, Aponte aclaró la situación en un comentario, explicando que ya no está con ‘Churo’ Díaz. “No señora, por mí no sienta pesar. Yo hace meses me separé de ese ser humano, usted tranquila que yo estoy muy bien”, respondió Aponte en este despectivo mensaje a una usuaria que manifestaba sentir pesar por ella.

El anuncio de Claudia Aponte sorprendió a muchos, ya que se les había visto juntos en la celebración del cumpleaños de Díaz en mayo de este año. La pareja se casó en 2017 en Barranquilla, después de varios meses de relación.

¿Quién es Churo Díaz?

Jorge Iván ‘Churo’ Díaz es un cantante y músico colombiano, hijo del también cantante vallenato Adanies Díaz. Es una figura prominente de la Nueva Ola del Vallenato y cuenta con una gran base de seguidores conocidos como ‘Churistas’. A lo largo de su carrera, ha lanzado 13 producciones musicales junto a diversos acordeoneros, logrando éxito tanto a nivel nacional como internacional.

Entre sus logros destacan un Disco de Oro por su álbum “Pura Adrenalina” en 2012, un Congo de Oro en 2014, dos Premios Luna en 2013 y 2014, y un Disco de Platino por “A La Carta” en 2021.