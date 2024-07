Hay alarma en el Caribe tras los llamados “periodos de continuidad” o racionamientos propuestos por Air-e que se piensan implementarán en seis municipios del Atlántico y cinco barrios de Barranquilla, debido al incumplimiento en el recaudo de las facturas de energía según los acuerdos establecidos entre la comercializadora y las autoridades locales.

Air-e afirma que esta medida abarcará a 21 municipios de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde la deuda supera el billón de pesos. “Para esta acción se verán impactados 191 mil usuarios que presentan una deuda cercana al billón de pesos en 37 sectores y zonas rurales de 21 municipios de los tres departamentos con niveles de recaudo promedio inferiores a 32%”, explicó la entidad.

En el Atlántico, los municipios afectados serán Malambo, Luruaco, Candelaria, Manatí, Repelón y Santa Lucía. En Barranquilla, los barrios Macarena, Las Malvinas, Almendros, Pumarejo y Cordialidad 10 también se verán impactados.

Pelea de alcaldes con Air-e tras anuncio de racionamientos de energía en municipios por deudas

La medida entrará en vigor a partir del 24 y 25 de julio, con diferentes horarios que abarcan desde las 4:00 a.m. hasta las 6:00 a.m., de 1:00 a.m. a 6:00 p.m., y de 7:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

Sin embargo, en una reunión que se llevó a cabo este miércoles 24 de julio entre el gerente de Air-e, Ramiro Castilla y alcaldes del Atlántico se armó una pelea debido a que la empresa de energía asegura que si hay disturbios y alteración del orden público a causa de los racionamientos los alcaldes locales deben atender estas situaciones. Los mandatarios locales se pusieron en contra de esta medida, ya que también ponen en riesgo al personal de las alcaldías y a sus familias. Por ejemplo, el titular de Luruaco Mufitt Juan, dijo que si hay alteración del orden en su municipio y atentarían contra su familia. En redes fue compartido un video del momento.

Por su parte, Superservicios anunció acciones ante las reiteradas peticiones que han realizado los usuarios del servicio público de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, relacionadas con los cortes de luz anunciados por la empresa Air-e, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía citó a este prestador para conocer de primera mano la situación que afecta a esta región del país. El encuentro entre la Superservicios, el MinEnergía y el prestador, se llevará a cabo mañana, 24 de julio de 2024, en las instalaciones del Ministerio.

Desde la Superintendencia se hizo un llamado a la empresa para garantizar la prestación del servicio público domiciliario de energía con continuidad y calidad y en especial a usuarios considerados como sujetos de especial protección como hospitales, acueductos, personas oxigeno dependientes, entre otros y que se ven afectados por la situación anteriormente expuesta.

La Superintendencia recordó a los prestadores que los sujetos de especial protección están amparados en sentencias de la Corte Constitucional. Las empresas de servicios públicos no pueden incluir a estas poblaciones en cortes de energía por mora en los pagos.

La entidad continuará velando por los derechos de los usuarios de servicios públicos, de acuerdo con el mandato establecido por la Constitución Política de 1991.