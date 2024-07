“Una mordidita”: fanática mordió al hijo de Diomedes Díaz, el cantante Elder Dayán, en un concierto

Esta fanática, al parecer quería llevarse algo más que un recuerdo del hijo de Diomedes Díaz o tal vez un pedazo pero su pellejo como quedó captado en un impactante video. A través de varios clips que circulan en redes sociales, se ha identificado a la fan que mordió al cantante de vallenato Elder Dayán en el pecho durante su presentación. La mujer, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se encuentra en el centro de la polémica tras su inusual comportamiento tras la “mordidita” que le dio al cantante en una presentación en el municipio de Malambo, Atlántico. “Eso no se hace hija, cómo me vas a arrancar la teta así. Llámame vamos a motel que quieras, pero eso no se hace hombre, sin embargo que vivan las mujeres”, lamentó el cantante molesto en el escenario musical.

A pesar de la molestia inicial, Elder Dayán ha decidido no presentar una denuncia por la lesión que sufrió y ha manejado el tema con tacto por tratarse de una de sus fanáticas. El cantante continuará cumpliendo con su agenda musical, demostrando su dedicación a su carrera. La decisión de no proceder legalmente ha sido bien recibida por muchos de sus fans, quienes valoran su capacidad de manejar la situación.

En el momento de la mordida se ve cómo el cantante visiblemente se sintió adolorido y a la vez molesto pero momentos más tarde decidió no entablar acciones legales.

El pasado 8 de julio, Elder Dayán y Lucas Dangond se presentaron en el reconocido concierto “El Amanecer Vallenato”, un evento que se ha convertido en una tradición para los amantes del vallenato en Venezuela. Con un lleno total, el público disfrutó hasta el amanecer. La conexión entre Elder Dayán y el público venezolano se hizo evidente una vez más, consolidando su estatus como uno de los artistas más queridos y aclamados del género en el vecino país.

La presentación fue un verdadero fenómeno, con los asistentes vibrando al ritmo de cada canción. Elder Dayán y Lucas Dangond demostraron por qué son considerados una revolución musical en Venezuela. La pasión y entrega de los artistas en el escenario, combinada con la respuesta eufórica del público, dejó una impresión duradera en todos los presentes.

A lo largo del concierto, la energía y el entusiasmo de los fanáticos no disminuyeron, creando una atmósfera electrizante que fue capturada en múltiples videos compartidos en las redes sociales. Estos clips muestran la alegría y el fervor de los asistentes, quienes cantaban y bailaban al ritmo del vallenato, destacando la profunda conexión entre los artistas y su audiencia.

Elder Dayán y Lucas Dangond continúan fortaleciendo su relación con el público venezolano, consolidándose como figuras centrales del vallenato en la región. La gestión de Elder Dayán ante el incidente demuestra su profesionalismo y compromiso con sus seguidores, asegurando que la música y la celebración del vallenato sigan siendo el enfoque principal.

Elder Dayán es hijo del cantante de música vallenata, Diomedes Díaz y Rosmery Rodríguez. Se crio en la ciudad de Bucaramanga y en Fundación, Magdalena en donde vivió gran parte de su niñez hasta su adolescencia, tiene tres medio hermanos llamados Emily, Jeiner, y Jaime de parte de madre, y 26 medio hermanos de parte de padre, entre estos Rafael Santos Díaz, Diomedes Dionisio Díaz y Martín Elías también cantantes de música vallenata.