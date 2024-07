“La violencia va mutando, los criminales son organismos vivientes”: Isaías Molina presenta su novela ‘Noche de bala’

PUBLIMETRO entrevistó al escritor barranquillero Isaías Molina Jácome, doctor en Comunicación quién publicó su primera novela titulada ‘Noche de bala’.

La familia Molina proviene del municipio atlanticense Juan de Acosta, cercano al mar Caribe y de vocación agrícola y comercial. Sus integrantes más notables se destacan por sus expresiones artísticas como: la poesía, la pintura, la composición musical o la interpretación de instrumentos de musicales. Es doctor en Comunicación. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Magíster en Comunicación, con énfasis en cambio social. Universidad del Norte. Barranquilla- Colombia. Comunicador Social y Periodista, con énfasis en la administración y producción de medios. Universidad del Norte. Barranquilla-Colombia. Fue periodista por varios años y de allí saca esta inspiración para narrar su primera novela ‘Noche de bala’.

¿Cuándo y cómo comenzó la escritura de su novela ‘Noche de bala’?

La novela tuvo una gestación larga, pues tardé 17 años en publicarla, casi llega la mayoría de edad. Terminé de escribirla en 2006 y la registré en 2007, en esa época ya había ejercido el periodismo en medios como: El Heraldo y el diario Hoy, de la Casa Editorial El Tiempo (Bogotá) y esa experiencia vital influyó en su concepción.

La novela está dedicada al educador Alfredo Correa de Andreis quien fue su maestro ¿Sirvió de inspiración para su novela?

Alfredo Correa de Andreis fue un profesor muy querido, no sólo por mí, sino por quienes tuvieron la suerte de aprender de él. Me dolió mucho su asesinato, en 2004. Cuando leía o veía las noticias sobre su crimen se me salían las lágrimas, no podía reprimirlas. Así que decidí escribirle una dedicatoria en mi libro, fue un homenaje sencillo, a un ser humano excepcional. La novela no se trata de su vida, sino de cómo arreglamos nuestros conflictos, casi siempre con sangre y a bala.

¿Su oficio en el periodismo lo llevó a escribir una novela con tintes de crónica roja?

Siempre me atrajo la temática de la violencia. Creo que crecer aquí, en un país donde los medios te bombardean con crímenes, corrupción y el ejercicio del periodismo es tan complejo me llevó a preguntarme por qué la gente siente fascinación por la crónica roja. Incluso en mi tesis de maestría y luego en mi doctorado reflexioné sobre cómo el periodismo tradicional convierte las historias violentas de la gente, en mercancía y no retribuye nada a la sociedad, de donde las obtiene.

¿Cree que la violencia en el tiempo que ejerció periodismo es la misma que se vive actualmente en Barranquilla?

La violencia va mutando, los criminales son organismos vivientes, que se adaptan para sobrevivir. Barranquilla sufre hoy del delito de la extorsión, por parte de las bandas delincuenciales, que el Estado no ha podido erradicar. En 2015 escribí una columna, que aún está en la web llamada ¿Por qué Alex Char no acabará con la inseguridad?, y creo que, a pesar del tiempo, todavía sigue vigente.

¿Cuáles son sus influencias literarias?

R/ Muchos autores como: Germán Castro Caycedo, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Mario Mendoza, Martín Caparrós, entre otros. Pero yo suelo leer mucho a los sociólogos como: Zigmunt Bauman, Gilles Lipovetsky, Ulrich Beck o Richard Sennett. Ellos me ayudan entender lo que llamo los enigmas de los mundos literarios, pues los seres humanos usamos el lenguaje no sólo para la supervivencia, sino para evadirnos, para inventar otra realidad.

¿En qué ha cambiado el periodismo que ejerció en el pasado con el actual?

El periodismo ha variado siempre, en el siglo XIX se hablaba de la metáfora del olfato periodístico, para entender el oficio de contar historias atrayentes. Luego aparece la academia, que se consolida en el siglo XX y allí aparecen los valores noticiosos como: novedad, proximidad, conflicto o el interés por las celebridades. Lo de hoy son las métricas digitales, pues los contenidos circulan, a través de las redes sociales. Las historias siempre existirán, pero cambia el soporte que las fija en la realidad.

¿Se siguen presentando ‘Noches de bala’ en Barranquilla?

R/Creo que sí, porque somos una sociedad que no sabe convivir con la diferencia de pensamiento, religión o tendencia sexual. No soportamos a quienes consideramos distintos, juzgamos a los demás con estereotipos, olvidamos que Colombia es un país diverso, pluricultural, donde todos merecen vivir con dignidad e igualdad de oportunidades. Sin balas que asesinen y donde la paz sea posible.

¿Cómo los lectores pueden conseguir el libro?

Estoy gestionando su venta tanto en la Librería Nacional como en la Panamericana. Por ahora la pueden adquirir, a través de mi número de WhatsApp: 3013442603, y en la librería virtual @tiendaeliross 3042258023. Además, estaré presente en Feriarte Barranquilla, el 8 de septiembre.

¿Cuál es su próximo proyecto literario?

Un libro de cuentos llamado “Gente como usted”, son 10 historias breves y distópicas. Allí el lector deberá resolver el enigma de un universo literario, que lo conectará con nuevas dimensiones de la cotidianidad. Además, escribo una novela y dictaré tres talleres de escritura, en agosto y septiembre: 1. Taller de escritura creativa “El enigma de los mundos literarios”. 2. Taller de lectura crítica “Claves para una lectura de alto nivel”. 3. Taller de terapia narrativa “Escribir para sanar”.