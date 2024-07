Está de aniversario importante sitio turístico y el más visitado de Barranquilla

Este miércoles 17 de julio se conmemoran siete años desde la inauguración del sitio turístico Gran Malecón de Barranquilla, una obra monumental que ha transformado la relación de la ciudad con el río Magdalena. Este proyecto, liderado por el entonces alcalde Alejandro Char, ha sido clave para que los barranquilleros redescubran su entorno fluvial, convirtiéndose en un símbolo del desarrollo urbano de la ciudad.

El Gran Malecón, cuya inauguración inicial tuvo lugar en el sector Puerta de Oro, se extiende hoy por 5,5 kilómetros y cuenta con tres unidades funcionales, cinco zonas gastronómicas y diversos reconocimientos por su diseño y buenas prácticas ambientales, sociales y culturales. Según Alejandro Char, “el Malecón es felicidad y orgullo barranquillero por la experiencia a otro nivel que le ofrece al mundo”. Este proyecto requirió la modificación del POT, la reubicación de industrias y bodegas mediante estímulos tributarios.

Desde 2018, el Gran Malecón se ha convertido en el escenario para el desfile de las Fuerzas Militares y de Policía del 20 de julio, además de recibir eventos importantes como la llegada de los buques ARC Gloria y ARBV Simón Bolívar. En 2023, el Malecón fue reconocido como uno de los destinos de turismo sostenible en Colombia, y en junio de 2024 fue reacreditado tras cumplir con 190 requisitos de sostenibilidad.

El 60% de la oferta gastronómica del Malecón son nuevos emprendimientos. Este espacio alberga cinco zonas: Caimán del Río, Manglares del Río, La Madriguera, A Bocas del Río y Jardín del Río, con más de 40 puntos comerciales. En 2024 se inauguró la unidad funcional 3, Sector Nativo, que incluye la estatua de Shakira y una nueva zona gastronómica.

En los últimos siete años, el Gran Malecón ha sido sede de más de 1,600 eventos culturales, deportivos y de emprendimiento, posicionándose como el lugar preferido en la ciudad. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos, incluyendo varios certificados de excelencia y premios de diseño, destacando su papel en la preservación de la biodiversidad y su contribución al turismo sostenible en Barranquilla.

Durante seis años consecutivos, el Gran Malecón ha sido uno de los destinos más populares entre los visitantes de Barranquilla, según las calificaciones en TripAdvisor. Este reconocimiento ha llevado al Malecón a recibir varios galardones, incluyendo el certificado de excelencia en 2019, Travelers Choice en 2020, 2021 y 2024, y The Best of the Best en 2022.