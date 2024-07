La reconocida estrella internacional Shakira ha sido anunciada como la artista principal para el espectáculo de medio tiempo en la gran final de la Copa América 2024. Este esperado evento, que reúne a las mejores selecciones de fútbol del continente, contará con la electrizante actuación de la icónica cantante colombiana.

Shakira, conocida por su impresionante talento y carisma en el escenario, promete ofrecer un espectáculo inolvidable que combinará sus mayores éxitos con un despliegue visual y coreográfico de primer nivel. Su participación añade un toque especial a la final del torneo, que ya es uno de los eventos deportivos más importantes del año.

La elección de Shakira no solo destaca su influencia y popularidad en la música, sino también su conexión con el deporte y su capacidad para atraer a una audiencia global. Con éxitos como “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka (This Time for Africa)”, que fue el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010, Shakira tiene una amplia experiencia en presentaciones en eventos deportivos de alto perfil.

Filtran videos del ensayo de la presentación de Shakira en la Copa América

Los aficionados al fútbol y a la música alrededor del mundo esperan con ansias este evento, anticipando una actuación llena de energía, ritmo y pasión. La final de la Copa América 2024 no solo será un encuentro deportivo memorable, sino también un espectáculo cultural gracias a la presencia de Shakira en el escenario.

La Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, confirmó el pasado 10 de julio que la cantante colombiana Shakira se presentará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, el domingo 14 de julio, a las 7 p.m. hora Miami. Su actuación está programada justo antes del inicio del segundo tiempo del partido final de la Copa América 2024. Se calcula que serán entre 7 y 20 minutos de espectáculo.

Se espera que Shakira interprete su éxito “Puntería”, la canción oficial de la Copa América 2024, junto con otros de sus temas más populares. Sin duda, será un espectáculo impresionante para cerrar con broche de oro este importante evento deportivo.

A pocas horas del esperado espectáculo, se ha difundido y filtrado un video de los ensayos de Shakira. En redes sociales, un video grabado por un hombre a las afueras del estadio muestra a la cantante ensayando su famoso éxito “Hips Don’t Lie”. En el video, la persona comenta: “No sé si escuchan como a lo lejos una voz de Shakira. Está ensayando su show de medio tiempo”, y luego se escucha a la artista decir: “Vamos, Colombia”.