Balacera al norte de Barranquilla: abogado y su hija en una camioneta quedaron en medio de los disparos.

En la tarde del miércoles, una balacera se registró en el norte de Barranquilla, dejando a varias personas afectadas, entre ellas el abogado Manuel García. En conversación con los medios Las Noticias y Al Día, García relató lo sucedido: “Estaba recogiendo a mi hija cuando fui víctima de unos señores amigos de lo ajeno”.

García explicó que un hombre, quien también estaba siendo asaltado en el mismo lugar, disparó a los ladrones y fue impactado por un arma. “Una de las balas me alcanzó en una pierna, pero perdió fuerza en la trayectoria y solo me causó un hematoma”, añadió. García aprovechó para pedir a las autoridades acciones efectivas, señalando que “ya los ciudadanos de bien no podemos estar tranquilos en la calle”.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, mientras gran parte de la ciudad se preparaba para el partido entre la Selección Colombia y Uruguay. Una camioneta quedó atrapada en el tiroteo, que comenzó cuando un hombre llegó a una tienda para comprar panes y víveres. En ese momento, dos criminales en moto descendieron para robarle una cadena de oro.

La víctima, inicialmente, entregó sus pertenencias sin resistencia. Sin embargo, cuando los criminales intentaban huir, sacó un arma de fuego y comenzó a dispararles. Los asaltantes respondieron al fuego, impactando a la camioneta que se encontraba cerca en un intento de herir al hombre al que acababan de robar.

El abogado Manuel García, al igual que otros presentes, se encontró atrapado en medio de este intercambio de disparos. Aunque resultó con un hematoma debido a una bala que perdió fuerza, el incidente subraya la creciente inseguridad en la ciudad y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades para proteger a los ciudadanos.