‘Manzu’ y ‘Roma’ se unen con “Química” y la productora Buena Vida Gang para apoyar talentos en Barranquilla

Historias de positivismo hay muchas en Barranquilla como la de estos talentosos cantantes que le apuestan a crear música uniendo su creatividad a través de la productora Buena Vida Gang con sede en la capital del Atlántico. Los reconocidos artistas ‘Manzu’ y ‘Roma C’ han lanzado una esperada colaboración llamada ‘Química’, un reguetón vibrante que explora la atracción y el coqueteo entre dos personas.

Este sencillo marca la primera colaboración entre ambos cantantes, quienes han unido fuerzas para ofrecer una experiencia musical con su sonido barranquillero. La canción destaca por su ritmo contagioso y sus letras pegajosas, características que definen el estilo de estos sobresalientes artistas.

Manzu recordó cómo fueron sus orígenes en la música. “yo comencé en 2017 con una canción llamada “Ninfa” y desde entonces no he parado. He realizado un estudio extenso y arduo respecto al perfil y la carrera artística que deseo llevar. Aspiro a ser un artista íntegro e internacional. He tenido la oportunidad de viajar por el mundo, expandiendo mi base de fanáticos, especialmente entre los latinos, llevando el sabor tropical caribeño a nuevos ámbitos. He vivido cinco años en Nueva York y Europa, donde tengo muchos fanáticos. Este trabajo no sería posible sin un equipo llamado Buena Vida Gang. Cada integrante tiene un rol muy vital, apuntando al enriquecimiento cultural. Este enriquecimiento cultural nos permite sacar adelante todo lo que proviene de Barranquilla y sus alrededores, representando a Colombia”.

La productora Buena Vida Gang, ya es conocida por su apuesta innovadora y por apoyar a talentos emergentes en el género del reguetón, ha demostrado una vez más su capacidad para producir éxitos con proyección tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración entre ‘Manzu’ y ‘Roma C’ es un testimonio del compromiso de la disquera con la excelencia musical y la creatividad.

Roma también contó cómo comenzó a hacer su música desde el cuarto de su casa logrando más de seis millones de reproducciones con su música. “Yo empecé en el 2017 por medio de las redes sociales. Aproveché estas plataformas porque siento que tengo el don de poder conectar con el público. Comencé haciendo freestyle, subiendo videos en los que cantaba con una pista de YouTube. Mis versos eran espontáneos, cantando siempre. Poco a poco, cada video superaba al anterior. En el 2021, tuve mi primer video viral, alcanzando aproximadamente 6 millones de reproducciones. En ese video, rapeaba usando palabras que la gente me daba, y se hizo muy popular. Gracias a esto, empecé a obtener seguidores y también propuestas de trabajo. Todo esto ocurrió desde el cuarto de mi casa; ese video viral fue grabado en un rincón de mi cuarto. Desde entonces, seguí creando contenido y conectando con mi audiencia”.

El lanzamiento de ‘Química’ viene acompañado de un impactante video musical, el primero bajo la disquera Buena Vida Gang, de la que hacen parte los artistas. Ambientado en un laboratorio químico, el video ofrece una metáfora visual perfecta para el tema de la canción, fusionando la ciencia con atracción entre dos personas.

Creamos uno de los sets como un laboratorio. Lo diseñamos de manera muy bonita y básicamente tuvimos química con la modelo. “Por ejemplo, en los videos anteriores, yo simplemente llegaba al rodaje a la hora indicada, pero esta vez nosotros organizamos todo. Vi cómo se planifica y se lleva a cabo un video musical. Esta experiencia fue muy valiosa para nuestro conocimiento y nos ayudó a pulirnos como artistas en general. El video es muy envolvente porque va más allá de lo común, realmente logramos algo especial”, detalló Roma.

‘Manzu’ y ‘Roma C’ expresaron su entusiasmo por este proyecto, destacando la química que han logrado tanto en el estudio como en el video. No solo representa un nuevo capítulo en sus carreras, sino también una muestra del talento e impacto que ambos artistas aportan a la escena del reguetón, respaldados por el sello de calidad de la productora Buena Vida Gang.

Producida por los talentosos ‘Dj Neider’ y ‘Flex Time’, ‘Química’ promete convertirse en un éxito en las listas de reproducción de los amantes del género. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, y el video en el canal oficial de YouTube de Buena Vida Gang. ‘Manzu’ y ‘Roma C’ están listos para conquistar a sus seguidores y a nuevos oyentes, encendiendo la escena musical del reguetón del país desde Barranquilla. Buena Vida Gang, una vez más, reafirma su proyección en la industria musical.

“Nos metimos en el estudio y, aunque no siempre es tan específico, esta vez lo fue desde cero. Con la pista ya hecha y habiendo tenido la conversación sobre química, partimos de ahí. Entre los dos se siente química, así empieza la canción. Todo siguió de manera improvisada, sacando cada pedacito en el momento, con el micrófono encendido todo el tiempo. Estructuramos la canción poco a poco durante una noche completa. Empezamos alrededor de las 8 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana, grabando la canción de principio a fin. “Química” salió perfecta, todo fluyó naturalmente. Sabíamos hacia dónde iba, porque todo surgió de un concepto y una conversación previa”, concluyó Manzu.

La cifra: cuatro años lleva Buena Vida Gang como plataformas de artistas en Barranquilla.