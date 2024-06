“Qué necesidad”: periodista radial con poca ropa y en un jacuzzi entrevistó a cantante vallenata

Una entrevista subida de tono ha generado polémica en redes. El famoso periodista radial Alí Guerrero, especializado en el género vallenato ofreció entrevistar a la cantante vallenata Karina González con poca ropa y en un jacuzzi sobre su carrera musical.

Desde el principio de la entrevista, se hacen insinuaciones de tipo sexual “qué colega le escribiría al esposo de Karina González”, se lee en el clip de la entrevista en redes haciendo alusión a una infidelidad. Hasta le preguntó sin tapujos sobre qué “sugar daddy” la estaba patrocinando.

Periodista radial con poca ropa y en un jacuzzi entrevistó a cantante vallenata

En redes, se formó un debate en el que algunos aseguraron que no había “necesidad” de realizar la entrevista en ese lugar y el tipo de preguntas, pero otros felicitaron la audacia del periodista radial.

La cantante de música vallenata Karina González está promocionando su primer sencillo de estudio ‘X Iluso’, grabado en colaboración con el rey vallenato 2024, Jaime Luis Cantillo.

En una entrevista reciente con el diario El Pilón en Valledupar, la joven habló sobre sus retos como artista femenina, sus proyectos a mediano y largo plazo, su proyección como cantante y la consolidación de las mujeres en el folclor vallenato.

Karina González, radicada en su ciudad natal de Montería, Córdoba, muestra su talento en el canto a través de sus redes sociales junto a su compañero de fórmula, el acordeonero Luis David Ortiz. Aunque ha recibido apoyo de muchos seguidores, también ha enfrentado críticas por su puesta en escena y estilo de vestir. Sin embargo, Karina ha manejado estas situaciones con habilidad, aprovechando lo positivo de las críticas para seguir mejorando.

Sobre cómo ve el vallenato femenino y el apoyo que han recibido las mujeres en el género dijo, al diario El Pilón.

“Ana del Castillo se ha encargado de abrirnos muchos caminos a las mujeres que estamos iniciando en el vallenato. La puerta se abrió y no hay que desaprovecharla, cada quien debe hacer su propia historia y lo más importante es la unión entre nosotras las femeninas. Ya está el camino abierto para que el folclor no esté rechazando a las mujeres, tenemos que concentrarnos en hacer las cosas bien y darnos apoyo mutuo en el vallenato u otra profesión”.

También contó cuando tuvo la oportunidad de conocer al maestro Omar Geles. “Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo. La última vez que hablamos fue sobre una canción y quedaron muchas cosas por hacer, no solamente conmigo, sino con muchísimos cantantes que se quedaron con las ganas de grabarle una canción. Incluso, los grandes maestros saben que se murió un grande y que va a ser muy difícil para el folclor vallenato. Recuerdo que un día me dijo que esta profesión no era fácil, que la música no era fácil, pero que ya había dado un paso bien grande que era meterme en este camino y que no bajara la guardia porque yo podía. Se nos fue una gran persona y un gran maestro”.