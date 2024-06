“¿Y el anillo pá cuando?”: la indirecta de Laura Ojeda sobre posible boda con Nicolás Petro

Pese a que por lo menos oficialmente, Nicolás Petro sigue casado con Day Vásquez por Notaría en Barranquilla, Laura Ojeda ha compartido en un video en redes, este viernes 21 de junio, en el que envía algunas pistas de sus posibles planes de boda con el hijo del presidente en un futuro e incluso terminar su vida juntos en la vejez. Todo se dio durante la celebración del cumpleaños de Nicolás Petro.

PUBLICIDAD

La joven modelo publicó un emotivo video en el que muestra una recopilación de los momentos más felices de la pareja como el nacimiento de su hijo Luka, así como los más difíciles, cuando Laura acompaña a Nicolás a sus audiencias, en el caso que se le sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante la campaña de su padre Gustavo Petro a la Presidencia.

En redes, los seguidores notaron que quizás, Laura le habría enviado una indirecta a su pareja Nicolás Petro al mejor estilo de “Y el anillo para cuándo”, el tema de JLo, pero esta vez al musicalizar el video con el tema de moda en las temporadas de matrimonios, titulado “La Boda” del cantante Camilo. La selección de esta canción generó suspicacias en redes.

Laura Ojeda envió indirecta a Nicolás Petro sobre posible boda

Cabe recordar que “en una candente discusión, el 20 de noviembre de 2022, Nicolás le pidió a Day Vásquez el divorcio y que firmaran un acuerdo de confidencialidad; sin embargo, ella se negó”, narró el fiscal del caso durante una de las audiencias.

“Tanto tú como yo queremos tener tranquilidad, te propongo que nos divorciemos, que conciliemos y hasta firmemos un acuerdo de confidencialidad y así quedar más tranquilos”, le afirmó Nicolás Petro a Day Vásquez.

La expareja de Nicolás Petro respondió que no firmaría el divorcio: “Yo tengo cosas tuyas y tú tienes cosas mías”, le contestó.

De hecho, en una reciente entrevista en el programa digital “Desnúdate con Eva”, dirigido por la periodista española Eva Rey, Day Vásquez abordó preguntas incisivas sobre su relación con Nicolás Petro y los motivos detrás de su decisión de denunciar presuntas irregularidades financieras.

PUBLICIDAD

Eva Rey presentó a Vásquez con un toque de humor: “yo sé que no suena muy bonito, pero por si acaso exesposa de Nicolás Petro, esa coletilla te va a durar un rato”. Sin embargo, Day corrigió rápidamente, aclarando que aún están legalmente “casados” en marzo de este año.

Ante la sorpresa de la presentadora, Rey indagó sobre las razones por las que aún no se han divorciado legalmente. Vásquez explicó: “Al principio, como creo que cualquier mujer, yo le decía que no quería firmar el divorcio, o sea, no me iba a divorciar, pero ya, ya yo quiero divorciarme. Por favor, Nicolás”.

Lo cierto, es que hasta el momento se desconoce si este trámite legal y sobre todo la separación de bienes entre Day y Nicolás Petro se ha dado, en medio del proceso legal que ambos enfrentan para dar vía libre a una virtual boda con Laura Ojeda, la madre de su hijo.

Otro de los momentos más impactantes de la entrevista con Eva Rey fue cuando Vásquez reveló su negativa a tener hijos con Nicolás Petro, admitiendo que tomó medidas anticonceptivas sin su conocimiento. Esta confesión arrojó luz sobre la complejidad de su relación y sus motivaciones personales, incluyendo las dificultades emocionales tras dos pérdidas de embarazo.

“Nosotros tuvimos dos pérdidas de bebés (...) yo empecé a cuidarme, él no sabía que yo me estaba cuidando, ahora se va a enterar”, dijo Vásquez entre risas. Cuando Rey le preguntó si tomaba precauciones porque no quería tener hijos con su esposo, ella lo confirmó: “Porque no quería tener un hijo con él (...) no sé, uno siente cosas”.

También puede leer: “Soy fan de su relación”: Day Vásquez mostró cuerpo y seguidores le recordaron a Laura Ojeda

La situación se volvió aún más controvertida cuando se discutió la nueva relación de Nicolás Petro con Laura Ojeda, con quien tuvo un hijo poco después de separarse de Vásquez. La insinuación de que Ojeda era la mejor amiga de Vásquez, aunque Ojeda aclaró que nunca fueron mejores amigas, añadió más leña al fuego. La rapidez con la que Petro formó una nueva familia, en contraste con la aparente discrepancia en sus deseos de paternidad con Vásquez, generó especulaciones y críticas en las redes sociales.