‘El Cole’ descrestó a muchos con su nuevo peinado para la Copa América 2024

Gustavo Llanos, conocido mundialmente como ‘El Cole’, el hincha más emblemático de la Selección Colombia, ha revelado su nuevo y audaz peinado en preparación para la Copa América 2024. En el salón de belleza que frecuenta en Barranquilla, Llanos ha transformado su cabello en un vibrante campo de fútbol, con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana y el verde del césped.

PUBLICIDAD

“Listo. Más que listo en el nombre poderoso de Jesús para acompañar a mi selección Colombia de fútbol en esta Copa América en Estados Unidos”, declaró ‘El Cole’ al presentar su nuevo peinado ante los medios de comunicación. El hincha describió su diseño como “Actitud goleadora”, destacando su característico cántico, “Vayavayacolevaya”.

El famoso hincha ‘El Cole’ descrestó a muchos con su nuevo peinado para la Copa América

‘El Cole’ no sólo ha impresionado con el intrincado campo de fútbol delineado en su cuero cabelludo, sino que también ha reafirmado su devoción por el tricolor nacional. “Es un homenaje al tricolor y a mi país y vamos ganar”, afirmó con convicción sobre el desempeño de la Selección Colombia en el próximo torneo.

La casa de ‘El Cole’ en Barranquilla se convierte en un punto de peregrinaje para fanáticos locales y turistas durante todo el año, quienes buscan llevarse un recuerdo de este icónico hincha. “Siempre estoy recibiendo equipos de televisión de Rusia, Japón, Italia y otros países que desean conocer cómo se vive el fútbol en Barranquilla”, mencionó Llanos.

Inspirado por estas visitas, ‘El Cole’ ha propuesto la creación de un museo del fútbol en Barranquilla, comparable a los existentes en grandes capitales futbolísticas como Buenos Aires, Río de Janeiro y Madrid. “Barranquilla es la cuna del fútbol, es la Casa de la Selección y merece tener su museo”, comentó, subrayando la necesidad de apoyo para hacer realidad este proyecto.

A pesar de su fama, Gustavo Llanos lleva una vida con un profundo compromiso espiritual. Desde hace más de una década, se dedica a la evangelización, describiéndose como un “pescador de hombres”. Hace 22 años, experimentó una conversión que transformó su vida. “El entorno en mi casa no me ayudó. Caí en las fosas del trago y la infidelidad. Me sentía vacío y empecé a clamar a Dios”, recordó.

Actualmente, ‘El Cole’ se centra en su fe, su familia y la evangelización de jóvenes con problemas de drogadicción. “Muchos de los chicos me han dicho: ‘Cole, mi papá nunca me dice que me quiere, nunca me ha acariciado’, y esa carencia de afecto hace que estos muchachos se refugien en las drogas”, explicó. Cada viernes, desde las 7 p.m., predica en la Casa de Emmaus en Barranquilla, ofreciendo orientación a los jóvenes para que lleven una vida sana.

PUBLICIDAD

También puede leer: La Copa América se puso ‘chimbita’: Feid hará el show de inauguración del torneo del continente

En el ámbito personal, Llanos ha superado una operación de hernia inguinal, enfrentando un difícil post-operatorio. “El postoperatorio ha sido lo más difícil de superar, pero gracias a Dios ha sido un éxito y espero poder estar apoyando al equipo en la Copa América”, concluyó con esperanza.