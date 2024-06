El legado del legendario acordeonero ‘Juancho’ Rois sigue vivo en el recuerdo de los amantes del vallenato. Su hijo, Juan Humberto Rois, comparte una anécdota especial sobre su padre y el pase que más le gusta de “El Fuete”.

Considerado uno de los más grandes acordeoneros del vallenato, Juancho Rois, junto con Diomedes Díaz, dejó una huella imborrable en el folclor colombiano. Juntos, crearon éxitos inolvidables como “Amarte más no pude”, “El cóndor herido”, “Déjala” y “Lucero espiritual”, entre otros. La dupla fue separada trágicamente cuando Rois falleció en un accidente aéreo el 21 de noviembre de 1994, una pérdida que Díaz nunca superó. A pesar de contar con otros acordeoneros después, ninguno logró reemplazar el impacto de Juancho Rois en la memoria del público.

El hijo de Juancho, fruto de su relación con Jenny Dereix, ha tomado un camino diferente al de su famoso padre. Establecido en Montería, Juan Humberto Rois ha optado por la política en lugar de la música. El 29 de octubre, Rois se presentó como candidato a la Asamblea de Córdoba, inscrito por el Partido Cambio Radical, el mismo con el que ha servido como concejal de Montería desde 2019.

“El pase que más me gusta de mi papá, el pase que él mete en ‘Lloraré' con Jorge Oñate. Mi papá no era un hombre que era afanoso para tocar, sabía digitar muy bien el acordeón y la conocía perfectamente y yo creo que en ese pase expresa un poco, lo que es él en el acordeón y me identifica muchísimo. Mi papá era el “fuete” del acordeón”, dijo su hijo en las redes de la Gobernación del Cesar.

Juancho Rois: su hijo lo recordó con una anécdota en el Día del Padre

Una anécdota reveladora contó su madre Jenny a Juan Humberto durante una llamada telefónica. Le recordó un curioso detalle relacionado con el número asignado en el tarjetón electoral: “Tu papá nació en el año 58, tienes un ángel en el cielo que vela por ti”. Emocionado, Juan Humberto recordó: “En ese momento se me aguaron los ojos y se me salieron las lágrimas. Siempre siento a mi papá cerca, manifestándose con esos detalles. Me di cuenta de que nada pasa por casualidad; el nacimiento de mi papá en 1958 y mi número en el tarjetón es 58″.

Youtube Diomedes Díaz y Juancho Rois.

Esta historia no solo destaca el vínculo espiritual entre padre e hijo, sino también el deseo de Juan Humberto Rois de seguir adelante con la bendición y el recuerdo de su padre, mientras persigue su propia trayectoria en el ámbito político.