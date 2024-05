“Me robaron hasta el celular”: conductor de un camión saqueado en Tasajera, Magdalena

El corregimiento de Tasajera, en el municipio de Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena, se ha hecho reconocido por la gran cantidad saqueos a camiones, tractomulas e inclusive carros particulares cada vez que hay un accidente en esa zona del país. Además, fue en ese lugar donde el camión cisterna que transportaba gasolina se volcó y cuando la comunidad estaba saqueando, haciendo caso omiso a las advertencias del conductor que pedía que por seguridad no se acercaran, este explotó dejando varios muertos y heridos en el lugar.

Nuevamente, en Tasajera se presentó un hecho de hurto masivo a un camión que, en este caso, transportaba guitarras. Gracias a videos difundidos a través de redes sociales, el conductor de este camión pudo denunciar el hecho: “amigos miren, da la casualidad que hay un vehículo ahí parado y vengo despacito, voy suave y me pegó una volqueta. Llegaron, me abrieron el camión y me robaron todo. Me dejaron sin trabajo”. Según informó el conductor, transportaba 328 guitarras y 500 guitarras para niños, todas hechas por él.

En medio de la impotencia y mientras una multitud de personas saquean el camión, el conductor también dijo que, “me dejaron sin con que trabajar, sin un peso, enculebrado en el banco. Me dejaron sin nada, con los brazos cruzados. Toda la mercancía me la robaron, el camión. Todo. Me robaron hasta el celular”. También generó indignación que, inclusive, una mujer con una niña en brazos pide a gritos que le pasen una guitarra para su hija. En redes sociales exigen que el Gobierno Nacional, departamental y local hagan frente a esta problemática que se está volviendo común.

Finalmente, el conductor identificado como Nilson, también en un vídeo difundido en redes sociales, le pidió a los habitantes de Tasajera que se ‘pongan la mano en el corazón’ y le devuelvan las guitarras. “Tuve un accidente a la 1:10 de la tarde. Me abrieron el carro, me quitaron todo, me dejaron en la calle. A ver si por favor se ponen la mano en el corazón para poder recuperar”, manifestó Nilson, el conductor y dueño de las guitarras hurtadas.

A continuación, el vídeo del saqueo en Tasajera, Magdalena: