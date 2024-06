La comedia “Las novias de Travolta” con Marcela Gallego y Katherine Vélez llega a Barranquilla

La segunda temporada de la obra que se ha robado los aplausos y las risas del público continúa su periplo a nivel nacional con funciones en Barranquilla y Cartagena. La comedia del año visitará 10 ciudades y tendrá 15 funciones en esta gira por Colombia.

PUBLICIDAD

Aparten las fechas en el calendario porque durante mayo y junio Katherine Vélez, Alexandra Restrepo, Luz Estrada y Marcela Gallego; subirán el telón en los teatros más importantes de Bucaramanga, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Pereira, Cali, Popayán y Medellín.

Tras completar 40 funciones y sobrepasar los 18 mil espectadores durante su temporada de estreno en Bogotá, Las Novias de Travolta se ratifica como La Comedia del Año en Colombia.

Han sido tres meses de emociones continuas, con halagadores comentarios de los asistentes en redes hasta casi provocar todo un movimiento alrededor de una obra que ha logrado unir a la familia, reunir grupos de amig@s, reencontrar barras de colegios y divertir con reflexión gracias a una historia cercana, conmovedora, cómica, buena música ochentera y mensajes positivos sobre la vida.

La gira nacional de La comedia del año arrancó con pie derecho el pasado viernes 24 de mayo en Bucaramanga con el teatro a reventar, y cientos de risas que dejaron sentir el calor humado de la Ciudad Bonita de Colombia, abriendo camino para la siguiente parada, Barranquilla en el Teatro Uni-Atlántico viernes 31 de Mayo y sábado 1 de Junio y pasarán después por Cartagena en el Teatro Adolfo Mejía el jueves 6 de Junio y el viernes 7 de junio.

Bajo la dirección de Wilson León García @eldelteatro, Katherine Vélez, Marcela Gallego, Alexandra Restrepo y Luz Estrada le dan vida a cuatro inseparables amigas de la adolescencia que, tras varios años sin verse, logran reunirse para celebrar el cumpleaños número cincuenta de una de ellas. Este elenco, verdaderamente de primera, se luce en el escenario con una pieza de aire ochentero que en esencia, es atemporal o ¿Quién no ha tenido un grupo de amigas desde la adolescencia con quienes se reúne cada tanto a celebrar, reír, cantar, bailar, llorar y por supuesto a contarse uno que otro secretico?.

La comedia “Las novias de Travolta” con Marcela Gallego y Katherine Vélez llega a Barranquilla

Colombia se une desde ya al listado de países en donde Las Novias de Travolta se ha consolidado como un éxito rotundo en las tablas. Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Venezuela han ovacionado de pie esta puesta en escena escrita por el uruguayo Andrés Tulipano y producida en Colombia por T de Teatro y Cristina Rodas.

PUBLICIDAD

Fechas:

Barranquilla Teatro Uni-Atlántico (Mayo 31 y 1)

Cartagena Teatro Adolfo Mejía (Junio 6 y 7)

Medellín Teatro por confimar (Julio 6)

Cali Teatro Jorge Isaacs (Julio 19 y 20)

Después de un largo tiempo las inseparables amigas del colegio Pili, Estela y Lucía se reúnen para celebrar los 50 años de Gaby. Al mejor estilo de la vida cien por ciento real, luego de adelantar cuaderno, hacer memoria de algunas situaciones inolvidables que vivieron juntas, una que otra copa de vino, risas y juegos de verdad y obviamente cantar y bailar sus canciones favoritas de la adolescencia, las cuatro amigas abren su corazón y en tono de comedia dejan ver cómo el paso del tiempo ha hecho de las suyas en sus propias vidas dejando huella entre divorcios, nuevos amores, viajes y sus carreras, los hijos y los dolores de cabeza y mucho más que viene con los 50′s y la etapa de madurez de una mujer.

La producción:

Protagonizada por un gran elenco encabezado por Katherine Vélez, Alexandra Restrepo, Luz Estrada, y Marcela Gallego y Marcela Carvajal que comparten rol en escena, Las Novias De Travolta es una comedia íntima y muy realista que se estrenó el pasado 9 de febrero, bajo la dirección de Wilson León García @eldelteatro y que al día de hoy ha logrado reunir familias enteras, varias generaciones, grupos de amigos e incluso se ha convertido en un buen plan de pareja, les ha permitido reírse de ellos mismas. Esta obra es posible en Colombia gracias a la producción que asocia a T de Teatro y Cristina Rodas y ha conseguido en un corto tiempo de temporada posicionarse como la comedia del año por la temática que desarrolla y el balance perfecto en escena, mezcla de comedia, música, baile y unos apuntes muy colombianos.

Las Novias de Travolta de Andrés Tulipano

Director, Wilson León García @eldelteatro

Elenco:

Katherine Vélez (Gaby))

Marcela Gallego / Marcela Carvajal (Pili)

Alexandra Restrepo (Lucía)

Luz Estrada (Estela)

Directora de Arte: Juliana Revelo

Asistente de dirección: Juan Pelz

Diseño Imagen y Publicidad: Ligia Henao

Apoyo coreográfico: Jorge Bernal

Asistente de producción: Juana Fernández

Prensa y medios: Astrid González

Mercadeo y Marketing digital: Claudia Ximena Flórez

Directora Ejecutiva: Luz Martínez

Gerente de Negocios: José A. Pérez

Productora Asociada: Cristina Rodas

Producción General: Fundación T de Teatro

El elenco

Katherine Vélez – Gaby

Actriz profesional. Inició sus estudios en La Escuela Nacional de Arte Dramático y en La Escuela del Distrito para finalmente obtener el título de Maestra en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia. Es además egresada de la facultad de lenguas de la UPN, formación que ha puesto al servicio de su trabajo como dramaturga. En teatro ha hecho parte de varios montajes. Entre otros Malinche, La noche se los asesinos, Antígona furiosa, Se necesita gente con deseos de progresar, Contussas, La Invitación; y como dramaturga ha tenido varias puestas en escena en las principales salas del país y ha sido publicada en la colección de Nueva dramaturgia de la Universidad Distrital. Sus últimos trabajos vistos en plataformas han sido Café con aroma de mujer, La Ley Secreta y Pronto se le verá en La Sustituta y El Capo.

Marcela Gallego – Pili

Actriz colombiana, con más de 30 años de experiencia en teatro, cine y tv. Ha participado en series como: El man es Germán, Escobar el patrón del mal, El Bronx, Me llaman Lolita, La Marión de las barbies y La baby sister, entre otras, así como en distintas películas y obras de teatro como: Closer, Radojka, Tres, 53 domingos y actualmente Las novias de Travolta. Formadora, conferencista y coach de actuación y comunicación

Alexandra Restrepo - Lucía

Actriz y humorista colombiana, inició su carrera actoral a los 7 años en “Pequeños Gigantes” una serie infantil de gran reconocimiento y semillero de nuevos talentos, reconocida por sus participaciones y personajes en el programa “Sábados Felices” y por su participación en la telenovela “¿Dónde carajos está Umaña?” con el personaje de Sagrario. Inicia su carrera en la televisión colombiana con “Musidramas” de Producciones Punch, luego en dos seriados de la desaparecida programadora Do Re Creativa TV; “Deseos” y “Mi barrio”, también en “Los frescos”, “La Daga de Oro” y la recordada “Cuando quiero llorar no lloro” de la serie Los Victorinos de RTI.

Posteriormente llegó su participación en Sábados Felices, después hizo parte a “La Posada”, comedia costumbrista de TeVecine al igual que en “Fronteras del Regreso” de Colombiana de Televisión. Después hizo parte de “Pedro el Escamoso” y luego es invitada para trabajar en la telenovela “El Baile de la Vida”, siguió en “Vecinos” y su más destacado rol llegó en “¿Dónde carajos esta Umaña?” con el recordado papel de Sagrario una trabajadora del campo del altiplano cundiboyacense que mezclaba su acento con el costeño su frase era “¡Eche sumercé no joda!” donde se ganó el cariño del pueblo colombiano. Luego vinieron producciones no menos importantes como “Las Villamizar,” “Las Muñecas de la Mafia”, “La influencer” serie de Netflix y en España hizo parte del elenco de “Pequeñas Coincidencias” una famosa serie de televisión original de Amazon.

Luz Estrada- Estela

Actriz, escritora, productora de teatro y presentadora colombiana. Ganadora del Premio India Catalina como Mejor Actriz Antagónica por su personaje de Sonia Monsalve en “Las Hermanitas Calle”. Con más de 30 años de experiencia como actriz, es reconocida en Latinoamérica por su personaje de Doña Gloria, en la serie “Nadie me quita lo Bailao”, y por “Los Briceño”, en la que interpreta el personaje de Ramona.

El director

Wilson León García D. @eldelteatro

Director, productor, programador y gestor de artes escénicas. Licenciado en Teatro de la Universidad de Antioquia (Colombia); ha sido el productor ejecutivo de proyectos y agrupaciones como Maldita Vanidad Teatro, Teatro Estable, Casa E, Natalia Bedoya producciones, Campus Stellae, Espacio Escénica, entre otros. Reconocido por su paso en compañías como El Teatro Popular de Medellín (1980-1985), La ExFanfarria Teatro (1986-1989), Universidad de Antioquia (1985-1990) El Teatro Popular de Bogotá (1991), El Teatro Nacional de Colombia (1992-2011) Festival Iberoamericano de Teatro (1992-2009), Actualmente es fundador y director de la Fundación T de Teatro (2011-2023).

También puede leer: Hoteles ofrecen buenos precios y ahorro en alojamiento en las vacaciones de mitad de año