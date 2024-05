Omar Geles tenía seguidores en todo el mundo y de todas las condiciones, incluso aquellos que aunque no se supieran la letra de una de sus canciones más emblemáticas ‘Los caminos de la vida’, no titubearon para intentar interpretarla, así fuera a su manera en medio de una transmisión de televisión del canal Telecaribe, como quedo grabado en el video del momento. Para unos, el seguidor hizo el oso en vivo, pero otros respaldaron al joven que acompañó a su ídolo en todo el sepelio, llorando, cantando y bailando sus canciones en Valledupar.

Jairo Cassiani Sepelio de Omar Geles en Valledupar.

Todo ocurrió este jueves cuando el equipo de transmisión del canal regional Telecaribe se trasladó a Valledupar para emitir en vivo y en directo el funeral del grande de la canción vallenata, Omar Geles quien falleció sorpresivamente, el pasado martes 21 de mayo tras sufrir de un paro cardio respiratorio.

Omar Geles: seguidor hizo el oso cantando mal la letra de canción en vivo en televisión

El presentador de televisión al ver al joven seguidor bailando con dos afiches que tenían la imagen de Omar Geles no dudó en acercarle el micrófono y preguntarle “palabras para Omar ¿Qué le diría a Omar?” a lo que el fan le respondió: “Omar me dejó una canción en este corazón para mí y se llama ‘Los caminos de la vida´¨, momentos después se hizo viral por en medio de la emoción quizás, tergiversar toda la letra del tema en vivo mientras el presentador miraba a la cámara confundido sin saber qué hacer. Segundos más tarde el presentador no dudó en retirar el micrófono tras el tropiezo del momento y terminar su paso con “estos son los seguidores de Omar Geles en estos momentos”, finalizando abruptamente la intervención del joven seguidor.

En redes se armó un debate a favor y en contra del fan e intérprete, algunos afirmaron que “esos no son los caminos de la vida, sino las trochas de la vida jajajaja” y otros dijeron que era “la versión del tema remasterizada”. Por su parte, otros señalaron que al menos el joven seguidor tuvo la valentía de expresar su dolor y admiración al artista, así fuera equivocándose con la canción. El curioso momento se hizo viral en redes.

Carrera musical de Omar Geles

Omar Geles aprendió a tocar el acordeón a los cuatro o cinco años, cuando su padre, Roberto Geles, le compró el instrumento a su hermano mayor mientras que a él le regaló un tambor. Sin embargo, su pasión por el acordeón lo llevó a tomarlo en secreto una noche, mientras en la radio sonaba ‘Lucero espiritual’ de Juancho Polo Valencia. Sin recibir instrucción alguna, Omar siguió el ritmo de la canción, mostrando su talento innato para el instrumento.

Jairo Cassiani Fanática llora en el sepelio de Omar Geles en Valledupar.

Durante su adolescencia, Omar intentó distanciarse del acordeón, pero su madre, Hilda Suárez, encontró una manera ingeniosa de mantener su interés. Mientras realizaba las tareas del hogar, le pedía a su hijo que tocara algunas melodías, y si lograba alcanzar las notas precisas, lo recompensaba con uno o dos pesos. Este sencillo estímulo no solo mantuvo su interés, sino que también mejoró su destreza musical.

Con el acordeón como su fiel compañero, Omar Geles forjó su camino en el escenario musical colombiano con pasión y talento desbordantes. Desde temprana edad, demostró una destreza excepcional para interpretar las notas del vallenato, cautivando a las audiencias con su virtuosismo y carisma. Su música, impregnada de la esencia de la tierra colombiana, trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo de identidad y orgullo nacional.

El cacique de la junta, Diomedes Díaz, inmortalizó algunas de las composiciones de Omar Geles, como ‘No puedo vivir sin ti’ y ‘No intentes’. Estas canciones, llenas de la esencia vallenata y el talento inconfundible de Geles, se convirtieron en himnos del género, resonando en los corazones de millones de seguidores. Por otro lado, Silvestre Dangond, el carismático cantante de vallenato, interpretó con pasión y vitalidad obras emblemáticas de Geles como ‘Me gusta, me gusta’ y ‘Las locuras mías’. Sin embargo, fue con la canción ‘A Blanco y negro’ que marcó un punto de inflexión en su carrera musical.

Jairo Cassiani Sepelio de Omar Geles en Valledupar.

Una de las canciones más icónicas de Geles es ‘Los Caminos de la Vida’, interpretada por Miguel Morales. Con la letra “Los caminos de la vida, no son lo que yo pensaba. No son lo que imaginaba, no son lo que yo creía”, esta canción retrata escenas de la vida personal de Geles y se convirtió en un himno del vallenato.

‘Tarde lo conocí’, grabada por la fallecida Patricia Teherán, también tiene una historia particular. Geles escribió esta canción para una mujer que frecuentaba en el banco, pero que ya estaba comprometida. Inicialmente otorgada a Beto Zabaleta, quien la descartó, la canción fue inmortalizada por Teherán con su voz.

La partida de Omar Geles deja un vacío inmenso en la música vallenata. Sus letras y canciones inolvidables continúan resonando, recordándonos la esencia misma del vallenato y su capacidad de capturar los matices más profundos del amor y la vida.