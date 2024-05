Aida Merlano busca principio de oportunidad para reducir la pena que pide la Fiscalía por fugarse

La defensa de la condenada exsenadora Aida Merlano Rebolledo, que estuvo en la audiencia preparatoria por el caso de su fuga de un consultorio odontológico en el año 2019, en el norte de Bogotá busca pedir un principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que la audiencia fue reprogramada para el 15 de agosto.

La defensa de la exsenadora pidió a la Fiscalía un principio de oportunidad para buscar reducir la gravedad de los delitos, con el que se compromete a contar detalles de la fuga que quedó evidenciada en videos de cámaras de seguridad, cuando salió a una cita del odontólogo mientras estaba recluida en la Cárcel El Buen Pastor, en la ciudad de Bogotá.

Es por eso que la audiencia fue aplazada, pues el fiscal encargado, Jaime Duque, deberá analizar la probabilidad de que este beneficio sea aplicado al caso de la exsenadora, que cabe resaltar, tiene dos condenas en su contra: compra de votos y corrupción al sufragante.

“El despacho no da inicio a esta audiencia teniendo en cuenta que en últimas no sería mayor cosa en lo que podamos avanzar. En ese sentido, el despacho fija una nueva fecha dando el margen del tiempo que dijo el fiscal para que en esa oportunidad se venga con una decisión tomada, es decir en el sentido de que ya se haya hecho la solicitud de legalización del principio de oportunidad ante el juez de garantías. Si no es así, iniciamos de manera completa la preparatoria”, informó la jueza.

Condena de Aida Merlano

Cabe resaltar que la exsenadora Merlano fue condenada en el 2019 a once años de prisión por compra de votos y corrupción al sufragante, mientras era candidata al Senado por el partido del Cambio Radical.

Días después de que la exsenadora escapó, fue recapturada en Venezuela y tras eso, su hija, Aida Victoria, y el médico fueron vinculados directamente a la investigación, pues se consideró que conocían de los planes de la exsenadora,