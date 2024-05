Rechazaron solicitud para suspender a fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso de Nicolás Petro

Se informó que en horas de la mañana de este jueves 09 de mayo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó la solicitud de suspender al fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso del hijo del presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la petición había sido realizada por el abogado Mauricio Pava, defensor del presidente Gustavo Petro.

El magistrado Cajiao negó lo pedido con el argumento de que no corresponde a la Jurisdicción Disciplinaria compartir procesos en cursos a quienes no ostentan la condición de sujetos procesales,“y que no están dadas las condiciones objetivas para tomar una medida de suspensión, menos cuando la ley establece una clara independencia de poderes que otorgan autonomía a la Rama Judicial”.

Recomendados

Mamá de Nicolás Petro defendió a su hijo y a Laura Ojeda del fiscal

El proceso contra el fiscal Burgos inició en el año 2023, luego de la filtración de interrogación en la que Nicolás Petro Burgos reveló detalles sobre el financiamiento de la campaña de su padre.

La situación fue aún más compleja cuando se filtraron los videos en los que el hijo del presidente Petro mencionaba los nombres de Armando Benedetti o Agmeth Escaf.