Manifestantes agredieron a periodistas de RTVC y El Tiempo en marcha contra Petro en Barranquilla

Este domingo, 21 de abril de 2024, Colombia tuvo una nueva jornada de manifestaciones a nivel nacional, denominada ‘Marcha de las Mayorías’. En diversas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta, se han establecido puntos de concentración donde los ciudadanos expresarán sus opiniones. Estas manifestaciones contarán con el liderazgo de diversos políticos y asociaciones médicas, quienes se movilizan especialmente en respuesta a las recientes intervenciones del Gobierno de Gustavo Petro en las EPS.

En medio de la manifestación en Barranquilla, el equipo periodístico del canal del Estado RTVC denunció que fueron agredidos verbal y físicamente por varios manifestantes. Incluso periodista Saida Gámez tuvo que interrumpir su transmisión en vivo para resguardar su integridad física, en medio de las manifestaciones.

Agredieron a periodistas de RTVC en marcha contra Petro en Barranquilla

Un grupo de participantes de la marcha acorraló a los periodistas mientras les gritaban y prácticamente los echaron del lugar donde no pudieron ejercer su trabajo periodístico. “Estamos lejos de las marchas un poco más segura porque no nos dejaron cubrir y tuvimos que salvaguardar nuestra integridad ya que no nos brindaron garantías para poder desarrollar nuestras informes”, dijo la periodista Saida Gámez.

Recomendados

🚨 Atención: estas son las imágenes de la agresión que sufrió el equipo periodístico de @RTVCNoticias. Nuestra periodista debió suspender su trabajo para salvaguardarse de los ataques.

🎙️ @SayniAgamezS nos cuenta cómo fue la agresión.



Más detalles aquí https://t.co/gj8BG7LxBF pic.twitter.com/FHiwVSGsgV — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 21, 2024

También los periodistas de diario El Tiempo denunciaron que fueron agredidos en las marchas en Barranquilla.

Llevo 13 años cubriendo marchas en #Barranquilla, esta es la segunda agresión que recibo pero ha sido la más escandalosa. Exijo respeto a mi integridad y la de mis colegas pues solo estamos haciendo nuestro trabajo. — Vanexa Romero (@VanexaRomero) April 21, 2024

Impactado aún con la agresión que sufrimos @VanexaRomero, reportera gráfica de @ELTIEMPO, y mi persona, pasadas las 11:00 a. m. de este domingo 21 de abril, mientras transmitíamos en vivo la jornada desde Barranquilla. Observen la miniatura en la esquina inferior derecha. pic.twitter.com/wH4PcsycV8 — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) April 21, 2024

¿Por qué hay marchas este 21 de abril?

Además de la participación general de la ciudadanía, las manifestaciones contarán con la presencia activa de diversos sectores, entre ellos, el de la salud, representado por médicos, enfermeras y otros profesionales médicos. Este colectivo tiene la intención de expresar su descontento frente a la situación crítica que atraviesa el sistema de salud, particularmente en relación con las intervenciones que las EPS están experimentando bajo la supervisión de la Superintendencia de Salud.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X dijo: “Bienvenidas las marchas. He convocado el poder constituyente y eso incluye toda la fuerza popular. Le he pedido al ministerio del Interior y al ministerio de Defensa brindar todas las garantías para que la gente se movilice y se exprese con toda la libertad”.