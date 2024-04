Pilas: estas son las infracciones por las que un taxista puede ganarse una multa de tránsito

Gracias a la tecnología y la llegada de las aplicaciones móviles para solicitar servicios de transporte, incluidos los taxis, han permitido que la tan sonada frase “por allá no voy” se escuche cada vez menos, pero aún quienes toman el servicio en la calle haciendo una parada, se encuentran con uno que otro conductor que se niega a prestar el servicio porque no es la ruta que quisiera hacer, por lo hacerlo si causa justificada y alterando el orden público, puede acarrear una multa de tránsito para el conductor del taxi.

Multas de tránsito para taxistas

Según la resolución 3027 de 2010 del Ministerio de Transporte, en su numeral E, se establecen una serie de infracciones que dan lugar a la imposición de 45 salarios mínimos legales diarios vigentes, a los conductores y/o propietarios de un vehículo automotor de servicio público.

Sobre la frase “por allá no voy”, está claro que no es objeto para imponer una sanción, pero en el Código Nacional de Tránsito en el numeral E02, está tipificado que sí hay una infracción por “negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteración del orden público”, como es el caso de quienes hacen parte de las manifestaciones o los que son partícipes de los llamados, ‘plan tortuga’; por lo que los infractores deberán cancelar una multa de $1′717.543, y hasta pueden resultar con su licencia de conducción suspendida.

Recomendados

Además un taxista puede incurrir en faltas de tránsito al abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros, lo que le acarrea una multa de $305.341, también se llevarían una multa de $572.514 por estacionar el vehículo en sitios prohibidos.

Si bloquean una calzada o intersección con el vehículo, el comparendo es de $572.514, misma suma que deberán pagar si “transitan, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos”. Finalmente, el no permitir el paso de los vehículos de emergencia como ambulancias y carros de bomberos, da una multa de $1′145.029.