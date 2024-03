“Es bien injusto, hay argumentos súper absurdos”: Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la condena

La influenciadora Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien fue condenada a cárcel por corrupción y posteriormente escapo mientras estaba en una cita odontológica, caso por el que la creadora de contenido se encuentra en medio de un proceso.

Este jueves 21 de marzo el Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión de que la creadora de contenido pague 13 años de prisión sin la opción de tener casa por cárcel. Cabe resaltar que la condena inicial que se le había impuesto era de siete años.

La Fiscalía General de la Nación acusó a Aida Victoria de ayudar a su madre a escapar mientras ella cumplía una condena en la cárcel La Picota, además de “instrumentalizar” a su hermano menor en la escapatoria.

Según el ente de control, tanto la influencer como el hermano habrían ayudado a esconder un maletín en el baño del centro médico, elemento que habría sido pieza clave para que la mamá escapara.

En medio de lágrimas Aida Victoria se pronunció

Casi 24 horas después de la audiencia donde le aumentaron la condena y decidieron no darle opción de casa por cárcel, la joven influenciadora se pronunció a través de un en vivo en redes sociales donde mostró cómo se sentía y cómo ha atravesado ese proceso.

En el en vivo la joven comenzó diciendo que había hablado con su mamá y que la cuestionó de por qué estaba tan relajada, a lo que respondió que si ella no puede hacer nada más, no debería estresarse. Además, indicó que el juez dio argumentos súper absurdos y la situación es muy injusta.

También explicó un tweet de la Fiscalía General de la Nación donde se anunció que se le había ordenado captura inmediata, pero no era así. “Esto no es cierto, no me dieron orden de captura. El juez de primera instancia aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación. Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”.

Aida Merlano también aprovechó y agradeció al abogado Miguel Ángel del Río, quien la representa, “llegaste tarde a mi proceso y te la jugaste de una manera impecable. Eres un profesional excepcional, un gran ser humano y sé que has puesto tus conocimientos y tu corazón en esto. No vamos a alzar en victoria, ya verás”.