“Yo corría con todos los gastos”: Day Vásquez habló sobre su relación con Nicolás Petro

En medio de la polémica que se ha desarrollado desde hace varios meses entre Day Vásquez, Nicolás Petro y Laura Ojeda, la expareja del hijo del presidente, Vásquez ha brindado entrevistas a diferentes medios de comunicación y ha estado en el ojo de los medios de comunicación en lo que avanza el proceso.

Este sábado 16 de marzo, la presentadora Eva Rey publicó en sus redes sociales un fragmento de la entrevista que le hizo a Day Vásquez en su programa ‘Desnúdate con Eva Rey’ en la que se observa a la barranquillera hablar sobre lo que fue su relación con Nicolás Petro y sus ex suegros el presidente Gustavo Petro y Veronica Alcocer.

En uno de los videos, la periodista Rey le dice a Vásquez lo que muchas personas afirmaban, que la relación se sostenía por interés de parte de la mujer hacía Petro. “No, jamás, yo con Nicolás nunca estuve por interés, la familia lo sabe, Nicolás vivía en Bogotá, Nicolás no hacía nada, no trabajaba, yo corría con todos los gastos, de arriendo, de comida, servicios, absolutamente todo y esto no lo sabe la gente, pero es la verdad. Sus amigos más cercanos lo saben, su familia lo sabe” comenzó diciendo la mujer.

Luego, especificó que en ese entonces trabajaba en la Alcaldía de Barranquilla. “No me arrepiento de haberlo mantenido porque yo quería a Nicolás, él no trabajaba”.

Verónica Alcocer es la que manda en la casa

En otro fragmento Eva Rey le preguntó sobre las “rumbas” del presidente Petro y la relación con la primera dama.

“¿Es parrandero?” preguntó a Vásquez. “Pues me imagino que cuando tiene la oportunidad, me imagino que sí”, dijo la barranquillera.

A lo que Rey siguió preguntando: “tú cuando escuchas que se emparranda dos y tres días y se desaparece, ¿es lo que tú conoces, te sorprende?”. Day contestó entre risas que no sabría decir si sí o no, “solo fue el tema de campañas”. “Yo creo que no te sorprende” dijo Eva entre risas.

La costeña siguió diciendo que la relación con Veronica era buena. “Ella siempre estuvo súper pendiente de él en campaña, lo cuidaba”. La periodista no perdió la oportunidad y le preguntó si Veronica lo controla y Day respondió con risas que sí.

“Lo controla, Veronica es la que manda y él obedece” dijo Day Vásquez entre risas.