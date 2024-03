“Tan delicado”: ladrón robo a un hombre que se quedó dormido con el celular en la mano

A través de redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un ladrón le robó de una manera muy peculiar el celular a un hombre que se había quedado dormido afuera de su vivienda.

En la grabación de cámaras de seguridad se puede observar que el ladrón se tomó todo el tiempo para robar el celular y con mucho cuidado de no despertar a su víctima, lo logró sacar de las manos el aparato tecnológico y se lo llevó.

Al parecer el hombre se desempeña como vigilante en una casa de Maicao en la Guajira y se habría dormido en el horario de noche.

En redes sociales los usuarios se burlaron de los hechos. “Lo bueno es que no lo despertó”, “parece la pintura de Miguel Ángel”, “quién se queda dormido en la calle con el celular jajaja”, “imaginate jugando JENGA, nadie le ganará”, “excelente por el muchacho que no le dañó el sueño”, “se roba un celular y encima desbloqueado, perdió por partida doble”, “me parece re lindo con la delicadeza que trata a la persona para no despertarlo de su profundo sueño”, “las vitaminas del frutiño”, “no es un ladrón, es simplemente un verdadero artista”, “a ese no hay que darle paloterapia, más bien denle un premio por su gran talento”.

El diario El Tiempo contactó a la persona robada e indicó que el celular ya se regresó al dueño. “Maicao no es un lugar muy grande, igual ellos son una gran cantidad de persona de la calle pero, sin embargo, se conocen a todos, entonces con el video se dio con la persona” indicó el hombre.