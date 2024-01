“En el barrio te espero”: mujer ‘pilló' a su esposo saliendo de un motel con su amante en Barranquilla

A través de redes sociales se volvió viral un video en el que la esposa de un hombre lo ‘pilla’ saliendo de un motel con otra mujer en la ciudad de Barranquilla. La esposa del sujeto habría llegado hasta el lugar para confrontarlo y efectivamente los ‘cogio con las manos en la masa’.

En la grabación se puede observar al hombre en su motocicleta y a quien sería su esposa, en la puerta de las residencias, haciéndole el reclamo.

“Yo estoy trabajando, ¿cuál es el problema Ingrid? Estoy trabajando” y le pregunta a otra persona que si estaba revisando unos baños o no, para que su esposa le creyera.

La mujer indignada le responde “sal que te estoy esperando, pero a Rosa te la jodo”. Hasta el lugar de los hechos llegaron uniformados de la Policía de Barranquilla para apaciguar la situación.

El hombre al parecer tenía miedo de salir del motel, pues le decía que no golpeara la moto porque él no estaba haciendo nada malo. El hombre seguía dudando si salir o no del motel.

“Si la metiste, reviso las cámaras y pago lo que me pidan” le decía la mujer al hombre cuando él insistía en que estaba solo trabajando en labores de plomería dentro del motel.

“Rosa, sal, me voy, vaya con Dios, pero en el barrio te espero” gritó la mujer y se fue con el sujeto abordo de la motocicleta.

En redes sociales el hecho causó gracia y los comentarios no se hicieron esperar. “Esta señora hay q contratarla en la fiscalía. Su efectividad es sorprendente”, “ya uno no puede trabajar en paz”, “el turno de trasnocho existe”, “las mujeres siempre pensando en lo malo, el hombre trabajando y ella haciéndole show”, “que Rosa vaya con Dios porque lo va a necesitar”, “le estaba destapando la cañería a Rosa”, “el que graba no hace nada para defender y el encargado tampoco sale ayuda al pobre que pronto van a enterrar con rosa y todo. Ayuden al projimo, no lo dejen morir”, fueron algunos de los comentarios.

