“Se lució”: con ‘echada’ a Mariah Carey, Checo Acosta anunció con creativo video el Carnaval de Barranquilla

Todos los diciembre, la canción ‘All I Want for Christmas is You’ de la cantante estadounidense, Mariah Carey, da inició a la época navideña.

Aunque para muchos es repetitiva, nuevamente esta pista rompió récords. Según el listado de las canciones de Navidad más reproducidas en Spotify, esta lideró el top #1 con más de 1.600 millones de reproducciones.

Además, el álbum de Mariah Carey, ‘Merry Christmas’, ostenta el título del álbum navideño más vendido, con alrededor de 15 millones de copias a nivel mundial.

Precisamente la composición fue usada por el cantante Checo Acosta, eso sí, de una manera jocosa y creativa, para anunciar la llegada próxima del Carnaval de Barranquilla.

Con un video de apenas 59 segundos, pero que ya completa más de 500 mil reproducciones en Tiktok, el artista utiliza el inicio de la canción ‘All I Want for Christmas is You’, para responderle a Mariah, “ya cállate. ¡No joda! Qué ahora vengo yo, eché. Jaaaa”, dice Acosta.

Al ritmo de ‘Checarnaval’, vuelve a congelar a Mariah y empieza a interpretar su icónica canción; uno de los himnos de la fiesta barranquillera que se desarrollará desde el 10 hasta el 13 de febrero.

“Rama y tamarindo. Aeh, aeh, rama y tamarindo. Todo el mundo como goza porque estoy descongelado”.

La publicación ha causado sensación en redes sociales exaltando el ingenio de la idea. “JAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA BUENÍSIMOOOOOOOO 🔥🔥🔥🔥 Este era el video que estaba esperandooo”. “Espectacularrrr👏👏👏😂 cheee ahora viene el”. “Crossovers inesperados: El checo y Mariah Carey🤣”. “Se lució el checo Jejeje. Lo mejor que he visto”. “JAJAJJAJAJAJJA Una obra de arte”.