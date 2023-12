En Barranquilla habrá un alza en los impuestos de alumbrado público e industria y comercio (ICA) que vendrá más costoso en 2024. El alcalde encargado Alfredo Carbonell sancionó el pasado 1 de diciembre el acuerdo que ajusta el Estatuto Tributario Distrital.

Por lo tanto, desde el 1 de enero, Barranquilla cobrará un ICA entre el 14% y el 173% por encima de lo normal, mientras que los estratos 3, 4, 5 y 6 recibirán facturas de energía más caras, porque subirá el impuesto del alumbrado público entre un 20% y un 29%.

Sólo los estratos 1 y 2 verán una disminución en sus recibos porque quedaron exonerados de ese pago.

El aumento del impuesto del alumbrado público llega en medio del encarecimiento del kilovatio/hora durante el último año y terminará afectando a la clase media y alta.

Precisamente estos impuestos además ingresarán a las arcas distritales justo cuando hay alarmas encendidas por el alto endeudamiento, según informó la Contrapedia Caribe.

Por su parte, el concejal de Barranquilla Juan Carlos Ospino confirmó que 190 mil predios de los estratos uno y dos no pagarán alumbrado público, de acuerdo con el estatuto tributario.

Manifestó el concejal Ospino que en los estratos 3,4,5 y 6 se hizo “una actualización moderada”.

De igual forma, se beneficiará toda la oferta cultural de Barranquilla declarada como patrimonio cultural, bibliotecas, salas de cultura, entre otras.

Alza en la tarifa del alumbrado público genera molestias en los barranquilleros

Por otro lado, a través de un comunicado de prensa el Comité Atlántico está denunciando que “a puerta cerrada, sin permitir a la ciudadanía atender o hacer parte del debate público, el Concejo de Barranquilla y la Alcaldía sacaron adelante un nuevo Estatuto Tributario que lesiona el bolsillo de la mayoría de los y las barranquilleras incrementando el cobro del impuesto de alumbrado público con aumentos de hasta el 42% en el sector comercial, y hasta el 29% en sector residencial”.

Karol Solís miembro del movimiento ciudadano en mención le dijo al medio ElCaimánbaq que este aumento para los estratos 3, 4, 5 y 6 “es gravísimo”.

Solís expresó, que “el Concejo y Alcaldía, hicieron una jugada para mimetizar la forma en que aumentarán el recaudo en alumbrado público, eliminando el cobro para estrato 1 (actualmente en $1.700) y estrato 2 (actualmente en $2.100). Si bien esta última noticia es bienvenida, pues es lo justo para los sectores más vulnerables, el cobro no solo se trasladó a los demás estratos y sectores (comercial e industrial), sino que se incrementó desproporcionalmente”.

Para el Comité Atlántico: “El alumbrado público debe ser calculado a través de un modelo sostenible para cubrir sus costos, pero no debe estar atado al consumo de energía de los hogares o comercios, pues no tiene lo anterior ningún sentido. Bogotá es un ejemplo de ello, toda vez que no se cobra alumbrado público en la factura de energía, sino que se paga con recursos del presupuesto de la ciudad ejecutado a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos”.

La comunicación hace un llamado de atención contundente sobre el papel de la ciudadanía y la importancia de que esta “no permita que se siga desangrando su bolsillo. La reforma aprobada es muestra de una total desconexión del Concejo de Barranquilla y la Alcaldía con la grave crisis que atraviesa el Caribe y el Atlántico, en donde se paga la tarifa más cara de energía del país”.