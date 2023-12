Aparatoso accidente: una tractomula destruyó fachada de reconocido hotel en Barranquilla

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la mañana de este lunes 11 de diciembre en inmediaciones del Hotel Pradomar, al final de una loma en este sector, en Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla, luego que una tractomula perdiera el control y se estrellara.

El pesado vehículo embistió un furgón que estaba cerca y lo aprisionó contra una pared del lugar. Los dos ocupantes de tractomula quedaron aprisionados y pedían ayuda en medio de los hierros retorcidos.

Al lugar hicieron presencia los bomberos de Puerto Colombia y varias ambulancias para rescatar a los dos lesionados. Lamentablemente el conductor del vehículo murió en los hechos.

Adicionalmente se conoció que otras cuatro personas que estaban cerca resultaron lesionadas y trasladadas a centros asistenciales.

De igual forma, se supo que la tractomula llevaba material para la construcción del Faro de Puerto Colombia y obras de las playas. Asimismo, se conoció que, al parecer, hay otras dos personas que están intentando rescatar de entre los escombros.

Alejandro Torres, director general de Kylimandiaro, restaurante bar contiguo al Hotel Pradomar, dijo al diario El Heraldo que la vía se ha convertido en un peligro para ese hotel. “Esa curva del hotel es trágica, ahí no falla mensualmente un accidente. No hay reductores de velocidad, no hay nada. Desde pequeño he visto siempre accidentalidad en la zona, este incidente que pasó es uno de los más aparatosos de todos: a una tractomula no la frena nada”.