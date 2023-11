Impresionante: Mujer fue impactada por un rayo mientras caminaba por las playas de Cartagena

La mujer cayó al suelo de manera fulminante cuando un rayo le cayó mientras caminaba por una de las playas de Cartagena. Según los presentes, el hecho se registró frente al Hotel Las Américas y una de las cámaras de seguridad captó el instante en el que el rayo le cae directamente.

“Acabó de pasar frente al Hotel Las Américas”, se le escucha decir a uno de los hombres que se percató del hecho y grabó a la mujer, ya sin vida.

Puede leer: Salieron a refugiarse de la lluvia y los impactó un rayo: trágica muerte de tres mineros en Antioquia

Un rayo le cayó a una mujer mientras caminaba por las playas de Cartagena

Al instante llegaron más pobladores locales, que aseguraron que estaba muerta y que no la podían tocar. “El trueno la mató en seguida”, “Un rayo la mató”, “No la pueden tocar”, son algunas de las frases que se escuchan decir a los que se acercaron hasta la mujer.

Sin embargo, el diario El Heraldo aseguró que el Cuerpo de Bomberos de Cartagena informó que la mujer fue trasladada a un centro asistencial con signos vitales. Pero, se desconoce el estado de salud de la mujer.

#ATENTOS. Trágico incidente en la Playa de la Boquilla, Cartagena. Una joven turista pierde la vida tras ser alcanzada por un rayo mientras caminaba. Los hechos quedaron captados por una cámara de seguridad del hotel Las Américas. Se desconoce identidad de la víctima. pic.twitter.com/zAsNnnU1Av — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 14, 2023

Por el momento no se conoce la identidad de la mujer ni su estado actual de salud.

Algunos usuarios de internet comentaron las imágenes diciendo: “Como dice el dicho, cuando te toca ni aunque que te quites, ni aunque te pongas”, “No sé pero esa mujer el universo la quería muerta”, “Increíble la suerte de alguna gente para morir”, “Pobre mujer. De esas cosas que le pasan a 1 en un millón. Paz en su tumba” y “pero no hay zona de entrada y salida, en el cuerpo, un rayo no deja asi de completa y sin signos a una persona, seria un infarto?, y el resto de gente alrededor normal, no cuadra mucho”.