“Experiencia de película”: clientes se quedaron encerrados y abandonados en un cine en Barranquilla

Los empleados de Cinepolis en el Mall Plaza se fueron y dejaron a las personas de la función de media noche encerrados en el lugar en Barranquilla, la madrugada de este domingo.

“Lo que me acaba de pasar en @MallplazaCo de Barranquilla no tiene nombre. Estaba con mi mamá en @Cinepolis y al terminar la película comprobamos que todos los empleados del cine se habían ido y nos dejaron encerrados. La sala se apagó por completo. Quedamos totalmente a oscuras. No teníamos por dónde salir y las señales de evacuación de emergencia no eran claras. Como pudimos salimos de ahí metiéndonos por una puerta que no sabíamos a dónde iba a parar”, dijo la periodista María Antonia Pardo, una de las afectadas, en redes.

Momentos de pánico vivieron los asistentes que tuvieron que ser evacuados, al parecer por unas estrechas escaleras de emergencia sin ventilación. Muchos sufrieron de ahogo y fatiga.

“En conclusión, bajamos 8 pisos de escaleras sin iluminación y estrechas, sin saber si encontraríamos salida, con gente sufriendo claustrofobia. Algunos entraron en pánico. Terminamos saliendo a la calle por un costado del mall. Ningún vigilante por ahí. Nadie se percartó de la barbaridad que nos hicieron. Una cosa surreal, miedosa y supremamente irrespetuosa. En mi vida vuelvo a ese cine”. Lamentó la denunciante.

Hasta el momento, el centro comercial ni Cinepolis se ha referido sobre el caso. Sin embargo, la situación fue tomada por muchos como graciosa y varios usuarios de X no pudieron parar de comentar al respecto. “Ombe qué historia, de película”, “Y cómo dejan cerrada una sala con gente adentro. Que irresponsables”, “Bueno Nany, ya puedes decir que en este Halloween viviste tu propia historia de terror”, fueron algunos de los comentarios más destacados.