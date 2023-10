“Los invito a no tirar odio en redes”: Melissa Cure, reina del Carnaval, se defendió de las críticas que recibe

Después de la elección de Melissa Cure, como reina del Carnaval de Barranquilla 2024, su designación generó un debate en redes a favor y en contra de que esta joven porte la corona de la fiesta. Cabe recordar que este año la elección estuvo muy reñida alrededor de 10 aspirantes se inscribieron y los seguidores de estas jóvenes, al parecer, la han emprendido contra Melissa.

De igual, forma en redes han sido publicados videos en contra de la forma de bailar de la reina Melissa, sin embargo esto no trasnocha a la soberana quién pidió que pararan los ataques y se pronunció sobre los mensajes “llenos de odio” que recibe en redes sociales desde su designación.

En una entrevista con ‘Famosos Tv’, se le preguntó sobre la inconformidad de algunas personas con su nombramiento, a lo cual la reina respondió que “en esta vida, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y lo más lindo es que en esta vida existen los colores, y para los gustos los colores”.

“Los invito a no tirar odio en redes”: Melissa Cure, reina del Carnaval, se defendió ante las críticas que recibe

En diferentes redes sociales, Melissa, ha recibido comentarios de burlas por su físico y su forma de bailar. “Si tú sientes que alguien es diferente a ti, que algo no te gusta… no es razón suficiente o motivo para dañar o perjudicar la vida de otra persona.” Indicó la soberana 2024. Así mismo, dijo no dejarse afectar ya que “gracias a Dios soy una persona muy fuerte” y cuando ve algún mensaje de ese tipo, dice: “esa persona no tiene tumbao”.

La reina del Carnaval de Barranquilla, comentó que a cualquiera de las 10 candidatas que hubiesen escogido, los comentarios serían iguales porque “la gente no está conforme con lo que tiene”. Invita a “no tirar más odio a través en redes sociales” y a darse “la oportunidad de conocer a las personas y sus corazones”.