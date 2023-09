Shakira habló de su nueva canción ‘El jefe’ y anunció posible gira mundial en su visita a Barranquilla

La cantante Shakira entregó varias revelaciones en una rueda de prensa en Barranquilla durante la entrega de un nuevo colegio construido por su su Fundación Pies Descalzos en el barrio El Bosque en su ciudad natal. Allí sorprendió a la prensa afirmando que desea el próximo año irse de gira mundial.

“Yo me he entregado a mi carrera en cuerpo y alma y sigo enamorando de la música, de la producción musical, uno de mis lugares felices en un estudio haciendo canciones y con ganas de, algún día no muy lejano, irme de gira otra vez”, manifestó la artista barranquillera.

En la rueda de prensa le pidieron a la barranquillera que comenzará la gira en su ciudad natal y dijo que está decidiendo todavía cómo sería este proyecto.

Shakira habló de nueva canción ‘El jefe’ y anunció posible gira mundial en visita a Barranquilla

La barranquillera también recordó que ya tiene ocho canciones listas para lanzar su nuevo álbum y piensa incluir nuevos temas.

“Todavía no sé cuándo va a salir el disco, todavía sigo agregando canciones ‘El jefe’ es una de ellas, hay otras en las que estuve trabajando hace un par de semanas en Los Ángeles así que el proyecto sigue creciendo y va como la iglesia Sagrada Familia, pero tengo unas ganas de compartir el resto de la música y lo que me ha inspirado este año, estas vivencias”.

Sobre el tema ‘El jefe’ uno de los sonidos audaces y experimentales que va a lanzar la cantante adelantó que.

“Estoy muy feliz con esta canción, que estoy muy feliz de compartir, que viene ahora el 20 de septiembre que es el lanzamiento. Ayer les di un pequeño adelanto, pero tienen que escuchar el resto. La verdad es uno de los proyectos que más entusiasmada me tiene de todo lo que he lanzado hasta ahora, porque creo que es diferente y tengo como mucha anticipación para ver qué pasa y cómo lo recibe la gente”.

La artista barranquillera habló sobre su presentación en MTV Video Music Awards, su presentación con Karol G y además de su momento actual en la música y también con su vida.

“Me siento inspirada, con ganas, con fuerza, siempre pensé que era muy frágil de lo que me voy hoy. Hoy me veo diferente y esa nueva autoimagen me transmite mucha energía, muchas ganas de seguir adelante por mis hijos, mis fans, mi familia. Hoy tengo muchas más razones para luchar que antes”, manifestó.

Sobre el Colegio Nuevo Bosque en Barranquilla que entregó Shakira

La obra fue ejecutada por la Administración distrital, la Fundación Pies Descalzos y aliados como Fundación La Caixa, LCI Foundation y Fundación FC Barcelona.

“Como barranquilleros y como Administración distrital estamos felices y nos sentimos honrados de recibir a Shakira en su casa, y aún más en un momento tan importante como este, que es la entrega del colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos, una obra que -más allá de cemento y concreto- resignifica a El Bosque, el barrio más grande de la ciudad”, afirmó el alcalde Jaime Pumarejo Heins.

El alcance de la obra consta de 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, 2 laboratorios, aula de arte, aula de tecnología, biblioteca, cocina y comedor, zona administrativa, 3 canchas, y baterías de baños, en un área de 6.073 metros cuadrados.