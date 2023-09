“Arturo Char nunca estuvo fugado del país”, dijo su abogado Iván Cancino

El abogado Iván Cancino, quien hace parte del equipo defensor del exsenador Arturo Char, afirmó que el excongresista nunca estuvo fugado de la justicia y que se encontraba en otro país por temas personales y académicos de su familia.

Además insistió que Char, por su propia voluntad se presentó la noche del jueves 7 de septiembre ante las autoridades y que durante la etapa probatoria del proceso demostrará su inocencia.

“La defensa tiene como demostrar que el exsenador no ha cometido ningún delito”, expresó el abogado Cancino en declaraciones a Emisora Atlántico.

Agregó que la excongresista Aida Merlano, la mayor testigo en contra de Char Chaljub tiene muchos intereses para no decir cosas relacionadas a la verdad.

Por su parte, el exsenador Arturo Char se pronunció en la noche de este jueves tras su detención en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla luego de llegar de Miami, donde tenía actualmente su residencia.

“Respeto y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia y por esa razón apenas fui notificado el día de ayer empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la Honorable Corte”, dijo en su cuenta de X.

Además, precisó que “con la cabeza en alto y con el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe Colombiano que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer”.

De igual manera, aclaró que “nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”.

También dijo que “mi inocencia será ratificada en lo que queda por delante del proceso. Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra. Y resolver mi situación de manera favorable rápidamente”.

Arturo Char era esperado por las autoridades en el aeropuerto para ser puesto a disposición de la Corte, que había emitido una orden de captura internacional por el presunto delito de corrupción al sufragante durante las elecciones al Congreso en el año 2018.

Migración Colombia notificó que el vuelo charter donde llegó el excongresista aterrizó en Barranquilla a las 6:41 p.m.y tras realizar los trámites de rigor lo colocó a disposición de la autoridad judicial competente.

En el aeropuerto estaban uniformados de la Policía, liderados por el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía de Barranquilla, para cumplir con la orden de captura emitida por la Corte. La misma noche del jueves fue trasladado a Bogotá.